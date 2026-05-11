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Internacional

Ordenan liberar datos de viajes de Epstein a Colombia

Corte en Colombia ordena a Migración divulgar registros de entradas y salidas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell tras negar acceso por seguridad nacional

  • 11
  • Mayo
    2026

Un tribunal en Colombia ordenó a la autoridad migratoria entregar información sobre los viajes al país de Jeffrey Epstein y su pareja y cómplice Ghislaine Maxwell, de acuerdo con una sentencia difundida este lunes.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca obliga a Migración Colombia a hacer públicos los registros de entradas y salidas del país, luego de que la entidad negara previamente la solicitud de información presentada por un periodista del medio Casa Macondo, argumentando “razones de seguridad nacional y protección de datos personales”.

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El tribunal consideró que se trata de “información de alto interés público” que exige “mayor transparencia y control ciudadano”, según lo establecido en su resolución.

En el mismo contexto del caso, en archivos judiciales de Estados Unidos aparecen referencias al expresidente colombiano Andrés Pastrana, junto con imágenes difundidas en medios locales en las que se le vincula con Maxwell en 2002.


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