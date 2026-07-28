Pasajeros cuestionaron la versión oficial de las autoridades, que sostiene que el vehículo fue utilizado como una amenaza contra los agentes

Inicio / Internacional / Ordenan liberar a testigo clave de muerte de Lorenzo Salgado

Un juez federal ordenó este martes la liberación de uno de los testigos clave del operativo en el que el migrante mexicano Lorenzo Salgado perdió la vida en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston, Texas.

Esta orden se emitió por el juez Keith P. Ellison, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, quien determinó que la detención migratoria de Rojas Pliego violaba su derecho constitucional.

El liberado fue identificado como José Trinidad Rojas Pliego, quien se encontraba a bordo de la camioneta en la que viajaba el connacional mexicano. Hasta el momento, permanece en custodia, pero se brindó un plazo de 48 horas para ser puesto en libertad.

Los pasajeros, incluido Rojas Pliego, cuestionaron la versión oficial de las autoridades, que sostiene que el vehículo fue utilizado como una amenaza contra los agentes.

Salgado Araujo, padre de tres ciudadanos estadounidenses, fue baleado cuando conducía hacia su trabajo y menos de una semana después, Johan Sebastián Guerrero murió en Biddeford tras recibir un disparo por agentes migratorios.

ICE asesina a un migrante mexicano durante operativo en Texas

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asesinó este martes a un migrante mexicano durante un operativo en Houston, Texas.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la víctima fue identificada como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que se encontraba en Estados Unidos de manera irregular.