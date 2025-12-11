Podcast
Internacional

Ordenan liberación 'inmediata' para Kilmar Ábrego García

Autoridades pidieron su liberación ante la ausencia de una orden de aprehensión en contra del trabajador metalúrgico, quien fue arrestado por agentes del ICE

Una jueza de Maryland ordenó este jueves a las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que Kilmar Abrego García fuera liberado de "manera inmediata".

De acuerdo con la jueza, este inmigrante originario de El Savador fue detenido sin autorización legal, por lo que se consideró como "un error" su aprehensión.

El hombre identificado como trabajador de la industria metalúrgica en el estado de Maryland fue deportado a principios de este año, como un seguimiento a las políticas migratorias establecidas por la Administración Trump.

¿Porque fue detenido Kilmar Abrego?

Este hombre fue expulsado el pasado mes de marzo hacia el CECOT de El Salvador, pese a que se prohibió su traslado por temor de persecución. Sin embargo, el gobierno de Trump afirmó que era miembro de una banda criminal MS-13.

Durante una manifestación, Abrego García expuso su caso durante una manifestación, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo recluyó en sus instalaciones de Baltimore, el pasado 25 de agosto.

Hace poco menos de un mes, el gobierno de Estados Unidos anunció que su intención de deportarlo a Liberia. Sin embargo, su defensa insistió en que Ábrego había designado a Costa Rica.

Sus abogados calificaron su caso como represivo, debido a que viola las garantías establecidas por ley en su proceso legal.

Ante esta situación, la jueza federal de distrito, Paula Xinis, pidió su liberación inmediata ante la ausencia de una orden de aprehensión en su contra.


