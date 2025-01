Otro falso Brad Pitt: francesa fue estafada con 830 mil euros

Una mujer francesa de 53 años ha sido víctima de ser estafada por "Brad Pitt", perdiendo la considerable suma de 830,000 euros.

El engaño fue llevado a cabo por un hombre que se hizo pasar por el actor estadounidense a través de redes sociales durante un año y medio.

Según la denuncia, el estafador convenció a la víctima, identificada como Anne, de que necesitaba dinero para una operación urgente debido a un cáncer de riñón, y le explicó que no podía acceder a sus cuentas bancarias debido a su complicado divorcio con Angelina Jolie.

Anne, quien en ese momento estaba pasando por dificultades emocionales en su matrimonio, se "enamoró" del supuesto Brad Pitt.

A través de Instagram, el estafador le enviaba fotos manipuladas y videos creados mediante Inteligencia Artificial (IA), y, cuando la mujer intentaba buscar información sobre las imágenes en línea, él le decía que eran fotos privadas para ella. La mujer, engañada por estas tácticas, fue perdiendo grandes sumas de dinero que totalizaron los 830,000 euros.

No es la primera estafa de "Brad"

Dicho caso anterior no es aislado. En septiembre de 2024, la Guardia Civil de España desmanteló una organización dedicada a estafar a mujeres usando la imagen del actor de películas como Interview with the Vampire, 12 Monkeys o Fight Club.

En una operación llamada "Bralina", las autoridades detuvieron a cinco personas e investigaron a otras 10, logrando recuperar unos 85,000 euros que pertenecían a las víctimas. La organización contactaba a sus presuntas víctimas a través de una plataforma en línea de fans del actor y les proponía invertir en proyectos falsos.

