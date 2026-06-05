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Internacional

Papa León XIV inicia histórica visita de seis días a España

La llegada del pontífice a Madrid pondrá fin a una ausencia de quince años sin visitas papales al país, desde la estancia de Benedicto XVI en 2011

  • 05
  • Junio
    2026

El papa León XIV comenzará este sábado una visita de seis días a España, en lo que representa uno de los viajes más relevantes de su pontificado y el primero que realiza a un país de la Unión Europea desde su elección.

La llegada del pontífice a Madrid pondrá fin a una ausencia de quince años sin visitas papales al país, desde la estancia de Benedicto XVI en 2011. El viaje también tendrá un significado especial para León XIV, quien mantiene una relación cercana con España desde su juventud y ha decidido convertirla en la sede de su cuarto viaje internacional.

Madrid se prepara para recibir al pontífice

La agenda comenzará con el aterrizaje en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por los reyes de España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Posteriormente, se llevará a cabo la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Real, escenario donde el pontífice sostendrá sus primeros encuentros institucionales con autoridades españolas y ofrecerá uno de los mensajes más importantes del inicio de la gira.

La recepción incluirá reuniones con los integrantes de la Familia Real, representantes gubernamentales y miembros de distintos sectores de la sociedad española, en una jornada diseñada para marcar el tono de una visita centrada en el diálogo y la cercanía con la población.

Uno de los aspectos más relevantes del primer día será la visita del papa a un centro de atención para personas en situación de vulnerabilidad, donde buscará destacar la importancia de la labor social que realizan distintas organizaciones de asistencia.

Con este gesto, León XIV pretende colocar en el centro de su mensaje temas relacionados con la inclusión, la atención a los sectores más desfavorecidos y el compromiso de la Iglesia con quienes enfrentan mayores dificultades económicas y sociales.

La actividad forma parte de una línea que el pontífice ha mantenido desde el inicio de su ministerio, enfocada en reforzar la presencia de la Iglesia en ámbitos vinculados con la asistencia social y el acompañamiento comunitario.

Primer viaje de León XIV a un país de la Unión Europea

La primera jornada concluirá con una multitudinaria vigilia juvenil en Madrid, considerada uno de los eventos más importantes de toda la visita.

Durante el encuentro, León XIV escuchará inquietudes relacionadas con el acceso a la vivienda, la construcción de proyectos familiares, el empleo y el impacto de los conflictos internacionales en las nuevas generaciones.

El acto reunirá a miles de participantes y representará uno de los principales retos organizativos del viaje debido a los operativos de movilidad, seguridad y logística previstos para la capital española.

Tras completar su agenda en Madrid, el pontífice continuará su recorrido por Barcelona y posteriormente viajará a las Islas Canarias, donde mantendrá actividades vinculadas a temas sociales y humanitarios.

Las escalas permitirán ampliar el alcance de una visita que busca combinar encuentros institucionales con actividades pastorales y acercamientos directos con distintos sectores de la población.

La gira también coincide con el primer aniversario del pontificado de León XIV, circunstancia que añade un significado especial a un viaje que será seguido de cerca tanto dentro como fuera del ámbito religioso.

Más allá de su dimensión pastoral, la visita representa un acontecimiento relevante para el Vaticano debido a que se trata del primer viaje del pontífice a un país miembro de la Unión Europea.

Durante seis días, España se convertirá en el centro de la actividad internacional de León XIV, quien buscará transmitir mensajes relacionados con la paz, la solidaridad, la juventud y el papel de la Iglesia en una sociedad cada vez más diversa y compleja.


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