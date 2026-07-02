Gustavo Petro aborda situación sociopolítica con el papa León XIV

Petro adelantó que buscaría dialogar con el pontífice sobre temas relacionados con la verdad, y los desafíos democráticos que enfrenta la región

En uno de sus últimos viajes internacionales como jefe de Estado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este jueves una audiencia privada con el papa León XIV y con altos funcionarios de la Santa Sede, en un encuentro marcado por la situación sociopolítica colombiana, los desafíos regionales y el proceso de transición política que vive el país sudamericano.

La reunión se realizó cuando restan poco más de cinco semanas para el fin del mandato de Petro, quien el próximo 7 de agosto entregará la presidencia al opositor Abelardo de la Espriella, ganador de las recientes elecciones presidenciales.

El Vaticano y Colombia dialogan sobre paz, seguridad y cambio climático

De acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, durante el encuentro se abordaron diversos temas de interés bilateral y regional, con "especial atención a las repercusiones de los conflictos, a la delincuencia organizada internacional y al cambio climático".

Asimismo, ambas partes expresaron satisfacción por el estado de las relaciones entre Colombia y el Vaticano, destacando la cooperación en favor de la la paz, la reconciliación y la unidad nacional, en un momento especialmente sensible para la política colombiana.

Tras la audiencia con el pontífice, Petro sostuvo una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, acompañado por monseñor Daniel Pacho, subsecretario para el sector multilateral de la Sección para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales.

Posteriormente, el mandatario colombiano informó en sus redes sociales que solicitó el respaldo moral y diplomático del Vaticano para proteger a las comunidades campesinas beneficiadas durante su administración mediante los programas de reforma agraria.

"Ayudarnos a proteger a las comunidades campesinas beneficiarias de la reforma agraria", escribió Petro al referirse a uno de los planteamientos presentados durante la audiencia privada.

El presidente aseguró que diversos grupos vinculados a intereses criminales y estructuras ilegales buscarían recuperar el control de tierras entregadas durante su gobierno, al tiempo que advirtió sobre posibles cambios en la política agraria con la llegada de la nueva administración.

La visita de Petro al Vaticano coincidió con un pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que informó sobre el seguimiento a denuncias relacionadas con amenazas y agresiones contra comunidades campesinas en varios departamentos del país.

Según el organismo internacional, las denuncias apuntan a presiones ejercidas por terceros para obligar a pobladores a abandonar tierras que habían sido entregadas como parte de programas gubernamentales.

La reunión ocurre en la recta final del gobierno de Petro

La audiencia con León XIV se produjo en uno de los momentos políticos más relevantes del mandato de Gustavo Petro, marcado por el cierre de su administración y la próxima llegada al poder del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ha prometido implementar un giro político y económico de corte conservador en Colombia.

Días antes de la reunión, Petro adelantó que buscaría dialogar con el pontífice sobre temas relacionados con la verdad, la reconciliación y los desafíos democráticos que enfrenta la región.

La visita también tuvo un componente diplomático relevante, luego de que diversos líderes internacionales comenzaran a pronunciarse sobre la transición presidencial colombiana y sobre los retos que enfrentará el nuevo gobierno en materia de seguridad, narcotráfico y estabilidad institucional.