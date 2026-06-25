Papa León XIV recibe histórica pelota de la Serie Mundial

La pelota corresponde al último out del primer juego de aquella Serie Mundial, encuentro al que asistió León XIV cuando aún era conocido como Robert Prevost

El papa León XIV recibió un regalo cargado de historia deportiva y valor sentimental: la pelota del último out del Juego 1 de la Serie Mundial de 2005, entregada por el exreceptor de los Medias Blancas de Chicago, A.J. Pierzynski.

El intercambio fue dado a conocer por el propio Pierzynski, quien compartió fotografías del momento en el Vaticano, donde entregó al pontífice una pieza vinculada directamente con uno de los capítulos más importantes en la historia reciente del equipo de Chicago.

Un recuerdo del partido al que asistió como aficionado

La pelota corresponde al último out del primer juego de aquella Serie Mundial, encuentro al que asistió León XIV cuando aún era conocido como Robert Prevost o el padre Bob.

Ese partido terminó con victoria de los Medias Blancas por 5-3 sobre Houston, luego de que Bobby Jenks ponchara a Adam Everett con Pierzynski detrás del plato.

El momento tiene un significado especial porque el actual pontífice ha sido aficionado de los Medias Blancas desde su infancia en Chicago, una pasión que se ha mantenido presente incluso después de su elección como el primer papa estadounidense en la historia de la Iglesia católica.

La Serie Mundial de 2005 quedó grabada en la memoria de los aficionados de Chicago, ya que los Medias Blancas completaron una barrida de cuatro juegos para conquistar el campeonato y poner fin a una sequía de décadas sin título.

En el Rate Field existe una instalación gráfica que marca la sección donde se sentó León XIV durante el Juego 1, convirtiendo aquel recuerdo en un punto simbólico para los seguidores del equipo.

El papa y su vínculo con el deporte de Chicago

Desde que fue elegido en mayo, León XIV ha recibido distintos obsequios relacionados con el deporte y, particularmente, con equipos de Chicago.

Entre los regalos destacan una camiseta a rayas de los Medias Blancas con el número 14, firmada por el ex primera base Paul Konerko, además de un bate que perteneció al miembro del Salón de la Fama Nellie Fox, figura histórica del equipo.

También recibió una camiseta personalizada de los Bears de Chicago y una jersey de los Bulls con el número 14 y la leyenda “Pope Leo” en la espalda.

Los Medias Blancas planean rendir homenaje al pontífice durante su juego del 11 de agosto contra Cincinnati, en el que entregarán a los aficionados gorras con temática papal.

Las gorras tendrán la forma de la mitra del papa y llevarán al centro el logotipo del calcetín del equipo, en una promoción que refuerza el peculiar vínculo entre León XIV, Chicago y una franquicia que forma parte de su historia personal.