León XIV esquiva polémica al hablar en catalán

El papa León XIV inició su visita a Barcelona en medio de dos temas que han generado debate entre parte de la sociedad catalana: su reciente declaración de simpatía por el Real Madrid y las expectativas sobre el uso del catalán durante su estancia en la región.

En su primera intervención pública en la ciudad, el pontífice optó por comenzar su mensaje en catalán y posteriormente alternó con el español, un gesto que buscó acercarse a la realidad lingüística de Cataluña.

Un inicio de discurso en catalán

Durante su participación en la catedral de Barcelona, León XIV abrió su homilía con unas palabras en catalán antes de continuar su mensaje en ambos idiomas.

La decisión tuvo relevancia debido a la importancia que la lengua catalana mantiene para amplios sectores de la población de la región, donde el catalán y el español conviven de manera habitual, aunque frecuentemente forman parte de debates políticos e identitarios.

El catalán es hablado por millones de personas y su preservación ha sido considerada por muchos como un elemento fundamental de la identidad cultural catalana.

La visita también ha reavivado la discusión sobre el uso de esta lengua por parte de figuras internacionales. Mientras algunos sectores valoraron el gesto del pontífice, otros consideran que debería emplear el catalán con mayor frecuencia durante su estancia.

La polémica futbolística acompaña al pontífice

Antes de llegar a Barcelona, León XIV ya había generado comentarios entre aficionados al fútbol tras manifestar que simpatiza con el Real Madrid.

La declaración provocó reacciones especialmente entre seguidores del FC Barcelona, quienes interpretaron el comentario como una toma de postura en una de las rivalidades deportivas más emblemáticas de España.

Durante su paso por Madrid, el papa visitó el museo del Real Madrid acompañado por el presidente del club, Florentino Pérez, y recibió una camiseta personalizada con su nombre.

Además, participó en un acto multitudinario celebrado en el estadio del equipo madrileño, donde hizo referencias al fútbol durante su mensaje a los asistentes.

La combinación de ambos temas, el uso del catalán y su afinidad por el Real Madrid, generó comentarios entre algunos habitantes de Barcelona durante las horas previas a la misa que encabezará en la basílica de la Sagrada Familia.

Mientras que para algunos aficionados la preferencia deportiva del pontífice resulta anecdótica, otros consideran que el empleo del catalán durante su visita tiene un significado más profundo relacionado con el respeto a la identidad cultural de la región.

El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, señaló que el papa preparó sus intervenciones teniendo en cuenta la realidad lingüística de Cataluña, con el objetivo de comunicarse de la mejor manera posible con los fieles que participan en las actividades programadas durante su visita.

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