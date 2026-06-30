El papa León XIV nombró a la religiosa italiana Alessandra Smerilli como prefecta del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral

Inicio / Internacional / Papa León XIV nombra a una monja en alto cargo vaticano

El papa León XIV realizó este martes el nombramiento más relevante de una mujer desde el inicio de su pontificado al designar a la religiosa italiana Alessandra Smerilli como prefecta del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, el organismo de la Santa Sede encargado de asuntos relacionados con la migración, el medio ambiente y el desarrollo social.

Con esta decisión, el pontífice mantiene la línea de apertura impulsada por el papa Francisco, quien durante su pontificado promovió una mayor participación de las mujeres en puestos de dirección dentro del Vaticano.

Sustituye al cardenal Michael Czerny

Smerilli, economista y religiosa, se desempeñaba hasta ahora como secretaria del dicasterio, es decir, la segunda autoridad del organismo.

Ahora asumirá la prefectura en sustitución del cardenal canadiense Michael Czerny, quien deja el cargo al alcanzar los 80 años de edad, la edad habitual de retiro para los altos funcionarios de la Curia romana.

Su promoción representa el primer gran nombramiento femenino realizado por León XIV en la estructura de gobierno de la Santa Sede.

Al mismo tiempo, el Vaticano anunció el nombramiento del cardenal Fabio Baggio como pro-prefecto del mismo dicasterio, cargo que desempeñará de manera paralela mientras continúa como subsecretario del organismo.

Baggio también fue designado responsable del centro educativo ambiental Borgo Laudato Si, ubicado en Castel Gandolfo, cerca de Roma.