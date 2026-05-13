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Internacional

Papa León XIV recibe al Deportivo La Coruña por sus 120 años

El papa León XIV saludó en el Vaticano a una delegación del Deportivo La Coruña, que celebró con el pontífice su 120 aniversario institucional

  • 13
  • Mayo
    2026

El papa León XIV recibió este miércoles en la plaza de San Pedro a una delegación del Deportivo La Coruña como parte de las celebraciones por el 120 aniversario del histórico club español, en un encuentro simbólico que reforzó el vínculo institucional y social de la entidad gallega.

Durante la audiencia pública celebrada en el Vaticano, representantes del conjunto blanquiazul saludaron al pontífice y le entregaron diversos obsequios conmemorativos en honor a esta fecha especial para una de las instituciones deportivas más emblemáticas del futbol español.

Una camiseta especial para el pontífice

La delegación estuvo encabezada por el consejero delegado del club, Massimo Adalberto Benassi, acompañado por el sacerdote Yeray Fariñas y representantes de las principales categorías del Deportivo.

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Como parte del encuentro, Benassi entregó al papa una figura de la Virgen del Rosario, patrona de A Coruña, además de una camiseta personalizada con el nombre “León” y el dorsal XIV en números romanos, en alusión directa al nombre papal.

El gesto fue interpretado como una muestra de respeto y reconocimiento institucional en el marco de la efeméride.

Historia, identidad y proyección internacional

El Deportivo explicó que esta visita forma parte de una serie de actos conmemorativos diseñados para celebrar sus 120 años de historia, poniendo en valor no solo sus éxitos deportivos, sino también sus símbolos y su arraigo social.

A lo largo de su trayectoria, el club gallego ha conquistado títulos históricos como LaLiga y la Copa del Rey, consolidándose como una referencia del futbol español, especialmente por su recordada etapa dorada de inicios del siglo XXI.

 

 


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