Papa León XIV denuncia aumento del gasto militar en Europa

El papa León XIV denunció este jueves que aumentó el gasto militar en el mundo de manera notable en el último año, en particular en Europa.

Durante su discurso en la Universidad La Sapienza de Roma, el pontífice pidió que no se le llame defensa a un rearme que enriquece a "élites indiferentes al bien común".

"No llamemos 'defensa' a un rearme que incrementa las tensiones y la inseguridad, empobrece las inversiones en educación y sanidad, socava la confianza en la diplomacia y enriquece a élites indiferentes al bien común", manifestó el pontífice.

Ante alumnos, docentes y autoridades académicas y religiosas, el papa lamentó que se vive en un mundo "distorsionado por las guerras y los discursos bélicos" y disertó sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito militar.

"Lo que está ocurriendo en Ucrania, Gaza y los Territorios Palestinos, Líbano e Irán ilustra la evolución inhumana de la relación entre la guerra y las nuevas tecnologías, en una espiral de aniquilación", alertó.

Por ello, exhortó a "vigilar el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial en los ámbitos militar y civil, para que no exima de responsabilidad a las decisiones humanas ni agrave la tragedia de los conflictos".

"El grito de ¡no más guerras! de mis predecesores, tan afín al rechazo a la guerra consagrado en la Constitución italiana, nos insta a forjar una alianza espiritual con el sentido de la justicia que reside en el corazón de los jóvenes, con su vocación a no limitarse a ideologías ni fronteras nacionales", aseguró el papa.

Resalta a Diócesis de Roma y la Sapienza como ejemplo de apoyo humanitario

León XIV puso como ejemplo y agradeció "enormemente" que la Diócesis de Roma y la Sapienza hayan firmado un acuerdo para abrir "un corredor humanitario universitario desde la Franja de Gaza".

También expresó su preocupación porque en la actualidad "muchos jóvenes no se encuentran bien" debido al "chantaje de las expectativas y la presión del rendimiento", por lo que lamentó que "es la mentira generalizada de un sistema distorsionado que reduce a las personas".

"Precisamente este malestar espiritual de muchos jóvenes nos recuerda que no somos la suma de lo que tenemos, ni una materia aleatoria de un cosmos silencioso. ¡Somos un deseo, no un algoritmo!", exclamó.

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