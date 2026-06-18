Papa avala primer paso hacia beatificación de Clara Andreu

El papa León XIV aprobó este jueves el decreto que reconoce las virtudes heroicas de la monja española Clara Andreu y Malferit, con lo que dio el primer paso en el proceso para su beatificación.

La religiosa, perteneciente al Monasterio de San Bartolomé de Inca, nació el 4 de diciembre de 1596 en Palma de Mallorca y falleció el 24 de junio de 1628 en Inca, Mallorca.

Decreto aprobado por el Papa

La decisión fue tomada por León XIV tras firmar los decretos relativos a diversas causas de beatificación que le presentó el prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, Marcello Semeraro.

De acuerdo con la biografía publicada por el dicasterio, después de ingresar al convento, Clara Andreu adquirió notoriedad por los dones sobrenaturales que se le atribuían, los cuales se extendieron por toda la isla de Mallorca.

La difusión de estos hechos también generó cuestionamientos, por lo que el obispo de Mallorca encomendó a un fraile carmelita realizar una investigación.

Según la biografía, la religiosa aceptó con seriedad las indicaciones derivadas de ese proceso y las siguió.

El texto señala que el 16 de junio de 1628 la monja comunicó a su confesor que había recibido una profecía sobre una enfermedad de rápida evolución y pidió confesarse como si fuera la última vez.

Una semana después entró en agonía, recibió la extremaunción y murió el 24 de junio de 1628, cuando tenía poco más de 32 años y había dedicado 15 años a la vida religiosa.

Fama de santidad

La biografía del Dicasterio para la Causa de los Santos indica que Clara Andreu mantiene una reconocida fama de santidad y de milagros tanto en el monasterio como en la ciudad, y que su tumba continúa siendo un lugar de peregrinación.

Para que una persona declarada venerable pueda ser beatificada, la Iglesia católica requiere el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión o la declaración de martirio.

Posteriormente, para la canonización y su proclamación como santa, se necesita un segundo milagro ocurrido después de la beatificación o que se trate de un caso de santidad popular reconocida.

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