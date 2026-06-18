Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
papa_leon_exige_respeto_a_migrantes_bbbb2db2d8
Internacional

Papa avala primer paso hacia beatificación de Clara Andreu

León XIV reconoció las virtudes heroicas de la monja española Clara Andreu, lo que representa el primer paso rumbo a su beatificación

  • 18
  • Junio
    2026

El papa León XIV aprobó este jueves el decreto que reconoce las virtudes heroicas de la monja española Clara Andreu y Malferit, con lo que dio el primer paso en el proceso para su beatificación.

La religiosa, perteneciente al Monasterio de San Bartolomé de Inca, nació el 4 de diciembre de 1596 en Palma de Mallorca y falleció el 24 de junio de 1628 en Inca, Mallorca.

Decreto aprobado por el Papa

La decisión fue tomada por León XIV tras firmar los decretos relativos a diversas causas de beatificación que le presentó el prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, Marcello Semeraro.

De acuerdo con la biografía publicada por el dicasterio, después de ingresar al convento, Clara Andreu adquirió notoriedad por los dones sobrenaturales que se le atribuían, los cuales se extendieron por toda la isla de Mallorca.

La difusión de estos hechos también generó cuestionamientos, por lo que el obispo de Mallorca encomendó a un fraile carmelita realizar una investigación.

monja clara.JPG

 Según la biografía, la religiosa aceptó con seriedad las indicaciones derivadas de ese proceso y las siguió.

El texto señala que el 16 de junio de 1628 la monja comunicó a su confesor que había recibido una profecía sobre una enfermedad de rápida evolución y pidió confesarse como si fuera la última vez.

Una semana después entró en agonía, recibió la extremaunción y murió el 24 de junio de 1628, cuando tenía poco más de 32 años y había dedicado 15 años a la vida religiosa.

Fama de santidad

La biografía del Dicasterio para la Causa de los Santos indica que Clara Andreu mantiene una reconocida fama de santidad y de milagros tanto en el monasterio como en la ciudad, y que su tumba continúa siendo un lugar de peregrinación.

Para que una persona declarada venerable pueda ser beatificada, la Iglesia católica requiere el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión o la declaración de martirio.

Posteriormente, para la canonización y su proclamación como santa, se necesita un segundo milagro ocurrido después de la beatificación o que se trate de un caso de santidad popular reconocida.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

GUSANO_BARRENADOR_ba86431535
Tecnología nuclear se usará contra gusano barrenador en América
Reino_Unido_activa_alerta_por_intensa_ola_de_calor_0e3f60c106
Reino Unido activa alerta por intensa ola de calor
israel_5d904a586c
Israel y Hizbulá pactan tregua, pero persisten los ataques
publicidad

Últimas Noticias

ahmsa_9f72f31179
Detienen disputas de activos avance de subasta de AHMSA
choque_carro_altamira1_e83b5825de
Choque entre autos deja cinco lesionados en Altamira
guarderia_abc_sheinbaum_683f5a0f97
Pide presidenta a FGR explicar fallo sobre caso Guardería ABC
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
Advierten riesgo para El Cuchillo pese a buen nivel de presas
image_c55f097c22
Piden rescate de caballo abandonado en Cerro de la Campana
Outlook_q3jrfqr2_aea774f476
Caliente.mx se une al Mundial FIFA 2026™ con un acuerdo histórico
publicidad
×