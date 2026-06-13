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Internacional

Paraguay y EUA avanzan en acuerdos sobre energía nuclear

Paraguay anunció que firmará acuerdos con Estados Unidos en seguridad y energía nuclear tras reunión entre Santiago Peña y Marco Rubio

  • 13
  • Junio
    2026

El Gobierno de Paraguay anunció este sábado que próximamente firmará con Estados Unidos importantes acuerdos de cooperación en materia de seguridad y generación de energía nuclear, tras una reunión entre el presidente Santiago Peña y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

La Presidencia informó mediante un comunicado que ambos líderes reafirmaron la alianza estratégica entre Paraguay y Estados Unidos, en el marco de una agenda bilateral enfocada en el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la seguridad.

Agenda bilateral y cooperación energética

Durante el encuentro, ambos funcionarios revisaron temas como el acceso a cuotas para la exportación de carne paraguaya hacia el mercado estadounidense y la posibilidad de establecer una conexión aérea directa entre ambos países.

Asimismo, el Gobierno paraguayo destacó que el acuerdo se enmarca en su política de diversificación energética, actualmente basada en fuentes 100 % renovables provenientes de las represas hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá.

En este contexto, Paraguay ha avanzado en iniciativas relacionadas con la energía nuclear, incluyendo un convenio entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el análisis de reactores modulares pequeños como posible opción estratégica.

El comunicado oficial señaló que ambos países también han trabajado en acuerdos multilaterales vinculados a minerales críticos y cadenas de suministro para tecnologías limpias, en el marco de iniciativas impulsadas en Washington.

El encuentro entre Peña y Rubio se realizó tras la asistencia de ambos al partido del Mundial entre Paraguay y Estados Unidos en Los Ángeles, donde la selección estadounidense ganó 4-1.


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