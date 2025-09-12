Detienen en Paraguay a Hernán 'N', líder de 'La Barredora'

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, anunció la detención de Hernán "N", alias El Abuelo, presunto líder de la organización criminal conocida como "La Barredora".

Mediante sus redes sociales, el funcionario aclaró que su captura se realizó en Paraguay, gracias a un operativo internacional conjunto en el que participó el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… pic.twitter.com/2ULLcRGjDX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

Hernán "N" fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Tabasco de diciembre de 2019 hasta agosto de 2021 y se le atribuye el crecimiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el estado, pues se le señala como presunto líder de una de sus células criminales.

Fue en febrero de 2025 que se giró una orden de aprehensión en su contra en el ya mencionado estado de Tabasco, por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Debido a esto, el exfuncionario desapareció el ojo público y en julio de 2025 la Interpol le emitió una notificación roja para su localización, captura y posterior entrega a las autoridades mexicanas.

