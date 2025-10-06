Cierran mayor cárcel de mujeres en Paraguay tras 106 años

El gobierno de Paraguay anunció que cerrará de forma definitiva la Penitenciaria Nacional Casa del Buen Pastor, considerada la mayor cárcel de mujeres en el país con más de 106 años de funcionamiento.

Durante una conferencia de prensa, el ministro Rodrigo Nicora explicó dicha clausura forma parte de la operación "Umbral 2.0", donde se lleva a cabo una política de reordenamiento del sistema penitenciario.

"Se procedió al traslado íntegro de la población completa de las mujeres que se encontraban guardando reclusión en este lugar al nuevo complejo para mujeres privadas de libertad de Emboscada", agregó Nicora.

Un total de 664 mujeres fueron enviadas a dos sistemas penitenciarios para proceder con las operaciones con apoyo de 400 agentes de la Policía Nacional, 520 integrantes de las Fuerzas Armadas, 90 funcionarios administrativos y 200 agentes penitenciarios.

De acuerdo con el funcionario, el nuevo complejo cuenta con 45,000 metros cuadrados.

También informó que un grupo de reclusas con niños fue trasladado a la cárcel de Coronel Oviedo.

