Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T110300_472_a1ef69c01b
Internacional

Cierran mayor cárcel de mujeres en Paraguay tras 106 años

Más de 1,200 elementos de seguridad fueron requeridos para trasladar a 664 mujeres recluidas en la 'Casa de Buen Pastor'

  • 06
  • Octubre
    2025

El gobierno de Paraguay anunció que cerrará de forma definitiva la Penitenciaria Nacional Casa del Buen Pastor, considerada la mayor cárcel de mujeres en el país con más de 106 años de funcionamiento.

Durante una conferencia de prensa, el ministro Rodrigo Nicora explicó dicha clausura forma parte de la operación "Umbral 2.0", donde se lleva a cabo una política de reordenamiento del sistema penitenciario.

"Se procedió al traslado íntegro de la población completa de las mujeres que se encontraban guardando reclusión en este lugar al nuevo complejo para mujeres privadas de libertad de Emboscada", agregó Nicora.

Un total de 664 mujeres fueron enviadas a dos sistemas penitenciarios para proceder con las operaciones con apoyo de 400 agentes de la Policía Nacional, 520 integrantes de las Fuerzas Armadas, 90 funcionarios administrativos y 200 agentes penitenciarios.

De acuerdo con el funcionario, el nuevo complejo cuenta con 45,000 metros cuadrados. 

También informó que un grupo de reclusas con niños fue trasladado a la cárcel de Coronel Oviedo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2025_09_13_T110859_560_6eb4f01624
Sheinbaum agradece a Paraguay captura de exjefe de seguridad
EH_UNA_FOTO_2025_09_12_T150305_780_99f008ec0f
Nicaragua libera 1,200 presos comunes; suman 7,400 en 2025
Desarticulan_app_ilegal_de_transporte_en_Rio_de_Janeiro_394f55ef35
Desarticulan app ilegal de transporte en Río de Janeiro
publicidad

Últimas Noticias

israel_mexicanos_salen_a92f726f11
Confirman repatriación de los seis mexicanos detenidos en Israel
huracan_categoria_2_priscila_e32bedeebd
Se fortalece 'Priscilla' a categoría 2; amenaza Baja California
finanzas_green_corridors_73a216e6c4
Acumula NL anuncios de inversión por más de $100,000 mdd
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×