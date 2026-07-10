Pasajeros evitan tragedia tras ruptura de ventana en vuelo

El hecho ocurrió la mañana del viernes en un vuelo que cubría la ruta entre Salónica y Memmingen, cerca de Múnich, operado por Malta Air

Un hombre de 61 años fue rescatado por otros pasajeros después de ser succionado parcialmente hacia el exterior de un avión cuando una ventana se desprendió durante un vuelo entre Grecia y Alemania, incidente que obligó a la aeronave a regresar de emergencia al aeropuerto de origen.

El hecho ocurrió la mañana del viernes en un vuelo que cubría la ruta entre Salónica y Memmingen, cerca de Múnich, operado por Malta Air, filial de la aerolínea Ryanair.

Pasajeros actuaron de inmediato

De acuerdo con testimonios de quienes viajaban a bordo, un fuerte estruendo sorprendió a los ocupantes poco después del despegue. Instantes después cayeron las máscaras de oxígeno y el avión comenzó a perder altitud debido a la despresurización de la cabina.

Una pasajera identificada como Christina relató que el hombre sentado junto a la ventana fue jalado violentamente hacia el exterior.

"Su cabeza, el cuello y los hombros fueron succionados por la ventana", explicó. Agregó que varios pasajeros reaccionaron rápidamente y lograron sujetarlo y devolverlo al interior de la aeronave.

La testigo recordó que la mayoría de los viajeros dormía cuando ocurrió el incidente y describió el ruido inicial como una explosión similar al estallido de un neumático.

El hombre presentó heridas en el cuello y los hombros, además de quemaduras por fricción, según informó un funcionario de un hospital griego que pidió mantener el anonimato.

Tras el aterrizaje, el pasajero recibió atención médica junto con otra persona que también solicitó asistencia en tierra.

Ryanair confirmó que el Boeing 737-800 regresó poco después del despegue luego de que una ventana de un pasajero se desprendiera durante el vuelo.

La aeronave aterrizó sin mayores contratiempos y los pasajeros fueron trasladados nuevamente a la terminal, donde posteriormente abordaron otro avión con destino a Alemania.

Inician investigación

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos informó que fue notificada del incidente, el cual también involucró un problema en el motor derecho y la despresurización de la cabina.

La investigación principal estará a cargo del Comité de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aeronaves de la República de Macedonia del Norte, mientras que la NTSB permanecerá disponible para colaborar en las indagatorias.

De acuerdo con datos de Flightradar24, el Boeing 737-800, entregado a Ryanair en 2008, alcanzó una altitud superior a los 15 mil pies antes de descender rápidamente a unos 6 mil pies para consumir combustible durante aproximadamente 30 minutos y regresar finalmente a Salónica cerca de una hora después del despegue.