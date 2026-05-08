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Internacional

EUA pondrá en cuarentena a sus pasajeros del crucero en Nebraska

Las 17 personas deben ser evacuadas desde la isla española de Tenerife, donde el crucero está previsto que llegue el domingo, en un vuelo de repatriación médica

  • 08
  • Mayo
    2026

Este viernes, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) anunció que piensa colocar en aislamiento a los 17 ciudadanos norteamericanos que están en el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en un centro de cuarentena especial en el estado de Nebraska.

Las 17 personas deben ser evacuadas desde la isla española de Tenerife, donde el crucero está previsto que llegue el domingo, en un vuelo de repatriación médica del gobierno estadounidense que aterrizará en la Base de la Fuerza Aérea Offutt, en Omaha, Nebraska, explicaron los CDC en un comunicado.

Desde allí, serán trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska en Omaha, uno de los centros de cuarentena más avanzados del país.

CDC EUA

Autoridades piden mesura

En la rueda de prensa que se ha celebrado hoy, los responsables de estas instalaciones han comparado con una “estancia en un hotel” y han señalado que todavía no hay un plazo definido para determinar cuánto tiempo van a permanecer aislados los pasajeros en el centro.

Los CDC ya desplegaron hoy temprano en Tenerife un equipo de epidemiólogos y profesionales médicos que “realizará una evaluación del riesgo de exposición de cada pasajero estadounidense y dará recomendaciones sobre el nivel de monitoreo requerido”, explicó este viernes.

En la Base Aérea Offutt se desplegará otro equipo para volver a evaluar a los 17 pasajeros cuando lleguen a Estados Unidos.

Por su parte, los CDC están trabajando en la elaboración de directrices de seguimiento que hoy comenzarán a difundir a los departamentos de salud estatales y locales de Estados Unidos.

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El estado de Nueva Jersey también está monitorizando a dos residentes que tuvieron contacto con un individuo infectado con hantavirus a bordo del MV Hondius.

Esto se sabe del contagio

La exposición no se produjo dentro del barco, sino durante un vuelo internacional después de que la persona infectada bajara del crucero.

El brote, que ha hecho renacer la preocupación de la comunidad internacional por la salud, se ha registrado en el crucero MV Hondius y hasta el momento se han registrado tres muertes relacionadas con el hantavirus, dos infecciones confirmadas y otras tres sospechosas.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica que se transmite principalmente por roedores a través de sus heces, orina o saliva.


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