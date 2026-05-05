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Internacional

Evacúan a tres pasajeros por brote de hantavirus en crucero

Tres pasajeros del crucero operado por Oceanwide Expeditions, afectados por un brote de hantavirus, serán evacuados de emergencia a Países Bajos

  • 05
  • Mayo
    2026

Tres pasajeros del crucero operado por Oceanwide Expeditions, afectados por un brote de hantavirus, serán evacuados de emergencia a Países Bajos para recibir atención médica especializada, informaron autoridades neerlandesas y la compañía responsable del barco.

Entre los evacuados se encuentra al menos un ciudadano neerlandés. Según medios públicos de Países Bajos, los tres pacientes se encuentran en estado grave, aunque estable.

También te puede interesar: Posible brote de hantavirus en crucero dejó tres muertos

El buque permanece actualmente en aguas cercanas a Cabo Verde, donde se desarrolla una operación coordinada entre autoridades locales, el Ministerio de Exteriores neerlandés, instituciones sanitarias internacionales y los países de origen de los pasajeros.

La evacuación se realiza bajo protocolos de alta seguridad sanitaria, mientras se definen detalles logísticos para el traslado y posible desembarco del resto de ocupantes.

Las autoridades han señalado que la prioridad es ejecutar el operativo “lo antes posible”, aunque los detalles completos serán revelados únicamente una vez concretado el proceso.

OMS revisa situación de 147 personas a bordo

Epidemiólogos de la World Health Organization realizan una evaluación integral del estado de salud de las 147 personas que permanecen en el crucero para determinar riesgos de contagio, protocolos de aislamiento y opciones de repatriación.

La revisión médica también influirá en la decisión sobre la ruta futura del barco y posibles restricciones adicionales.

La OMS elevó a siete el número de personas afectadas por el brote, incluidos tres fallecidos y dos casos ya confirmados mediante laboratorio.

También te puede interesar: OMS evaluará crucero con brote de hantavirus frente a Cabo Verde

El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que generalmente se transmite a humanos por contacto con roedores infectados o con sus excrementos, especialmente en espacios contaminados.

Aunque no se han reportado nuevos casos sintomáticos en las últimas horas, el monitoreo continúa debido al potencial riesgo epidemiológico en ambientes cerrados como embarcaciones.

La empresa operadora aseguró que no se han detectado nuevos individuos con síntomas adicionales y que mantiene comunicación constante con autoridades sanitarias y gubernamentales.

También analiza junto con organismos internacionales un posible desembarco escalonado y medidas de bioseguridad reforzadas.


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