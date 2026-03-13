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Internacional

Nuevo líder supremo iraní quedó herido tras ataques, afirma EUA

El Pentágono afirmó que Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán, resultó herido y posiblemente desfigurado durante los ataques de EUA e Israel

  • 13
  • Marzo
    2026

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, habría resultado herido e incluso podría estar desfigurado tras los ataques militares que marcaron el inicio del conflicto armado contra el país persa.

La afirmación fue realizada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una conferencia de prensa en Washington, donde aseguró que existen indicios sobre el estado físico del nuevo líder iraní.

“Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado”, declaró el funcionario al referirse a la situación tras la ofensiva militar.

Pentágono cuestiona legitimidad del nuevo líder

Durante su intervención, Hegseth también puso en duda la legitimidad política de Mojtaba Jameneí, quien asumió el liderazgo de la República Islámica tras la muerte de su padre, Alí Jameneí, fallecido en los primeros bombardeos del conflicto.

El jefe del Pentágono señaló que el nuevo líder iraní difundió recientemente un comunicado escrito, pero evitó aparecer públicamente en video o audio.

“Publicó un comunicado, en realidad bastante débil. No había voz ni video”, sostuvo.

El funcionario estadounidense sugirió que la ausencia de imágenes podría estar relacionada con las heridas que habría sufrido durante los ataques.

Cabe recordar que la escalada bélica comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra objetivos iraníes, lo que desató un conflicto regional que ha elevado la tensión en Medio Oriente.

Hegseth también acusó al nuevo líder iraní de carecer de respaldo interno y lo responsabilizó de la represión contra manifestantes en su país.

“Habla de unidad después de asesinar a decenas de miles de manifestantes”, afirmó.

Amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz

En su primer mensaje como máxima autoridad política y religiosa de Irán, Mojtaba Jameneí adoptó un tono desafiante frente a Occidente.

El nuevo líder advirtió que la “sangre de los mártires será vengada” y llamó a mantener cerrado el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

“El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, señaló en un comunicado transmitido por la televisión estatal iraní, mientras se mostraba la bandera del país y una imagen oficial del nuevo dirigente.


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