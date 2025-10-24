Despliega EUA su mayor portaaviones en el Caribe

El Pentágono anunció este viernes el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, en el mar Caribe como parte de una operación para reforzar la lucha contra el narcotráfico en América Latina.

La medida se da en medio de crecientes tensiones con el régimen de Nicolás Maduro tras ataques recientes contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó a través de la red social X que la misión responde a una directiva presidencial y tiene como objetivo “desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria”.

Parnell detalló que la presencia reforzada de las fuerzas estadounidenses en el área del Comando Sur (USSOUTHCOM) permitirá aumentar las capacidades de detección, monitoreo e interdicción de actividades ilícitas que amenazan la seguridad nacional y la estabilidad regional.

STATEMENT:



In support of the President’s directive to dismantle Transnational Criminal Organizations (TCOs) and counter narco-terrorism in defense of the Homeland, the Secretary of War has directed the Gerald R. Ford Carrier Strike Group and embarked carrier air wing to the U.S.… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 24, 2025

El Gerald Ford se une a un contingente ya desplegado desde septiembre, que incluye tres buques anfibios, cazas F-35B, aeronaves P-8 y drones MQ-9, operando desde Puerto Rico.

En las últimas semanas, las fuerzas de Estados Unidos han destruido varias embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, dejando varios muertos cerca de las costas de Venezuela y Colombia.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el ejército hundió una lancha en el Caribe operada por la banda venezolana Tren de Aragua, con un saldo de seis muertos.

“Si eres un narcoterrorista, te trataremos igual que a Al Qaeda”, advirtió el funcionario.

Cabe señalar que dicha situación eleva la tensión entre Washington y Caracas, en un contexto donde el presidente Donald Trump ha ordenado a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, mientras Maduro acusa a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen en su país.

Comentarios