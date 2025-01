Personas en Texas protestan contra nuevas políticas migratorias

El domingo por la tarde y hasta entrada la noche, cientos de habitantes del norte de Texas se manifestaron en Dallas y Fort Worth contra la nueva y creciente ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.

La protesta en Dallas comenzó alrededor de las 15:00 horas y duró varias horas cerca del puente Margaret Hunt Hill, donde personas con carteles, banderas y cánticos marcharon en la zona.

"No todos somos criminales, en todas las razas hay criminales. No sólo porque tengo la piel morena, los ojos marrones y el pelo negro. No somos criminales por nuestra apariencia", dijo una manifestante llamada Judith.

A través de las redes sociales, la información del evento se difundió en línea.

Los que acudieron expresaron su preocupación por las operaciones de control de inmigración que se llevan a cabo en todo el país y en Texas.

Fue una reacción a la primera semana del presidente Trump en el cargo, mientras su administración avanza a toda máquina con su promesa de campaña de tomar medidas enérgicas contra la inmigración. Se han centrado en los inmigrantes con antecedentes penales.

Quienes se oponen a las deportaciones masivas temen que también se detenga a personas sin antecedentes penales.

