Perú instala escáneres de EUA en estratégico puerto de Chancay

La agencia aduanera peruana informó que los nuevos equipos de alta energía permitirán optimizar los tiempos de revisión de carga

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Perú puso en marcha dos modernos escáneres de rayos X en el estratégico puerto de Chancay, una infraestructura considerada clave para el comercio entre Sudamérica y Asia.

Los equipos, donados por Estados Unidos, permitirán inspeccionar contenedores en tiempo real sin necesidad de abrirlos, fortaleciendo los controles aduaneros y la detección de mercancías ilícitas.

La implementación de esta tecnología ocurre en uno de los puertos más importantes del Pacífico latinoamericano, una terminal que ha cobrado relevancia internacional debido a su papel en las rutas comerciales con China y otros mercados de la región.

Escáneres buscan agilizar inspecciones y detectar mercancía ilegal

La agencia aduanera peruana informó que los nuevos equipos de alta energía permitirán optimizar los tiempos de revisión de carga, reducir costos logísticos y reforzar la seguridad de la cadena de suministro internacional.

Además de acelerar los procesos de inspección, los escáneres están diseñados para identificar posibles cargamentos ilícitos ocultos dentro de contenedores sin necesidad de realizar aperturas físicas, lo que representa una mejora significativa en los controles portuarios.

Como parte del programa de cooperación, especialistas estadounidenses también capacitarán a personal peruano para operar de manera autónoma los sistemas de revisión.

El puerto de Chancay fue inaugurado en noviembre de 2024 y se ha convertido en uno de los proyectos de infraestructura más importantes de América Latina.

La terminal cuenta con una inversión superior a los 1,300 millones de dólares y posee un calado de 17.8 metros, considerado el más profundo de la región, lo que le permite recibir algunos de los buques de carga más grandes del mundo.

La instalación tiene como accionista mayoritario a COSCO Shipping, empresa estatal china especializada en logística marítima y operación portuaria, que controla la mayor parte del proyecto.

Durante el último año, el puerto ha ampliado su red de conexiones internacionales mediante rutas marítimas directas hacia puertos de China y diversos países de América Latina, consolidándose como un nuevo centro logístico para el comercio transpacífico.

Seguridad portuaria en medio del combate al narcotráfico

La puesta en operación de los escáneres también ocurre en un contexto marcado por los esfuerzos de Perú para fortalecer el combate al narcotráfico.

El país continúa figurando entre los principales productores mundiales de hoja de coca y cocaína, mientras que las autoridades han reconocido en los últimos años un crecimiento sostenido de las actividades vinculadas al tráfico de drogas.

De acuerdo con cifras oficiales, la superficie destinada al cultivo de hoja de coca prácticamente se ha duplicado en la última década, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades para fortalecer los mecanismos de vigilancia y control en puertos, aeropuertos y fronteras.

Un proyecto que refleja el interés internacional en Chancay

La llegada de los escáneres también evidencia la importancia estratégica que ha adquirido Chancay en el escenario internacional.

Mientras China mantiene una fuerte presencia a través de la operación y desarrollo del puerto, Estados Unidos participa mediante programas de cooperación enfocados en seguridad, control aduanero y combate al tráfico ilícito.

Con la incorporación de esta tecnología, las autoridades peruanas buscan fortalecer la seguridad de las operaciones comerciales y consolidar a Chancay como uno de los principales puntos de conexión marítima entre América Latina y Asia.