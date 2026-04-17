Justicia de Perú niega salvoconducto a Betssy Chávez

La justicia peruana rechazó el recurso de hábeas corpus que buscaba otorgar un salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez para viajar a México en calidad de asilada política.

La Sala Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda interpuesta por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, quien alegaba una presunta vulneración a la libertad personal de la exfuncionaria, así como la necesidad de proteger la sede diplomática mexicana en Lima.

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El recurso, presentado en noviembre de 2025, sostenía que existía riesgo de una posible intervención en la Embajada de México en Perú, luego de declaraciones del exmandatario José Jerí, quien habría sugerido la posibilidad de ingresar por la fuerza para ejecutar una orden de prisión preventiva contra Chávez.

El demandante argumentó que una acción de ese tipo violaría el derecho internacional, ya que las autoridades peruanas no tienen jurisdicción dentro de una embajada extranjera.

Corte descarta amenaza inminente

Sin embargo, el tribunal concluyó que no existe una amenaza real ni inminente contra la ex primera ministra o la sede diplomática, al considerar que las autoridades han descartado cualquier intervención y que Jerí ya no ocupa la presidencia, lo que resta peso a sus declaraciones.

Betssy Chávez se desempeñó como presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), en un periodo marcado por la inestabilidad política en Perú.

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