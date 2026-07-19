Socorristas atienden la emergencia y continúan con labores de búsqueda y rescate, informó en un comunicado el Instituto Nacional de Defensa Civil

Inicio / Internacional / Sismo de 5,5 sacude Perú y deja al menos 5 muertos y 20 heridos

Un sismo de magnitud 5,5 remeció la víspera en una región de los Andes de Perú y dejó al menos a 5 muertos, más de 20 heridos y 300 damnificados, indicaron las autoridades el domingo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo el sábado a las 21:24, hora local, (0224 GMT del domingo) y tuvo su epicentro a dos kilómetros (1,24 millas) al oeste-suroeste de la ciudad de Sicaya, provincia de Huancayo, en la región Junín. El temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros (6,21 millas).

“Se ha confirmado ya el fallecimiento de cinco personas”, dijo Luis Vásquez, jefe de la Defensa Civil, a la agencia estatal de noticias Andina. "Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas”.

Socorristas atienden la emergencia y continúan con labores de búsqueda y rescate, informó en un comunicado el Instituto Nacional de Defensa Civil sin que por el momento se conozca un número preciso de desaparecidos. También brigadas de salud acudieron a la zona para atender a los lesionados, agregó.

Las autoridades evalúan los daños provocados por el sismo, que, según el reporte oficial, dejó varias viviendas desplomadas y afectó parte de la estructura de la iglesia y el convento de la localidad, que constituyen patrimonio histórico,

Imágenes reproducidas por medios locales captaron los momentos de angustia de familiares de las víctimas en una de las zonas más afectadas, denominada Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, en Junín, y pobladores permanecían cubiertos con mantas en los exteriores de sus viviendas severamente dañadas.

En la zona, de preeminente tradición agrícola y ganadera, también se observaron varios animales bajo los escombros.

En 2007, en una provincia de la región Ica llamada Pisco, ocurrió un terremoto de 7,9 que dejó casi 600 muertos.

Los sismos son frecuentes en Perú, ya que el país se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico.