Sismo de magnitud 5 'sacude' el sur de Perú; no reportan daños

Fuentes oficiales comunicaron que un terremoto de magnitud 5 tuvo lugar este sábado en la zona costera sur peruana, específicamente en Ica. Hasta ahora no se han reportado daños a personas o propiedades.

En el océano Pacífico, a 77 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica, se produjo un movimiento telúrico a las 15:14 horas (hora local) del sábado, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Se determinó que el temblor tuvo una profundidad de 40 km y una intensidad de entre III y IV en la ciudad de Ica, situada aproximadamente a 300 km al sur de Lima.

Sobre este asunto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó que la comunidad de Ica sintió el movimiento "entre leve y moderado" y que sigue la vigilancia en las áreas vulnerables.

A su vez, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indicó que el movimiento telúrico no causó peligro de tsunami en la costa peruana.

Perú está situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, un área en la que se producen más del 80 % de los sismos mundiales debido a la colisión entre la placa tectónica del Pacífico y la de Nazca, al sur de su costa.

La región sur de Ica fue el lugar donde ocurrió el último terremoto devastador en el país, que tuvo lugar en agosto de 2007 y alcanzó una magnitud de 7,9. Aparte de las pérdidas económicas millonarias, dejó alrededor de 500 muertos.

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