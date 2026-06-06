Pete Hegseth compara la migración con una 'invasión'

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llamó a los países europeos a reforzar sus acciones frente a la migración irregular y a asumir una mayor responsabilidad en materia de defensa, durante una ceremonia realizada en Normandía con motivo del 82 aniversario del desembarco aliado de 1944.

En su discurso pronunciado en el cementerio militar estadounidense de Colleville-sur-Mer, el funcionario sostuvo que diversas naciones europeas enfrentan la llegada de personas portadoras de lo que calificó como “ideologías peligrosas”, al tiempo que comparó este fenómeno con una invasión.

Hegseth cuestionó si las capitales europeas actuarán para enfrentar esta situación y expresó su confianza en que aún existe margen para responder a los desafíos que, a su juicio, representa la migración irregular en el continente.

Reitera exigencia de mayor gasto en defensa

Durante el acto conmemorativo, el titular del Pentágono reiteró la postura de Washington respecto a que los aliados europeos deben incrementar sus esfuerzos en materia de seguridad y defensa.

Señaló que Estados Unidos continuará desempeñando un papel de liderazgo, pero insistió en que los países europeos deben compartir mayores responsabilidades para garantizar la estabilidad internacional.

Además, afirmó que la paz depende de la fortaleza militar y destacó el papel desempeñado por las naciones aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, al considerar que cada una contribuyó con recursos, sacrificio y capacidad industrial para alcanzar la victoria.

Francia apuesta por una mayor autonomía europea

En una ceremonia internacional realizada en la localidad de Langrune-sur-Mer, el ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, destacó la necesidad de fortalecer la capacidad de Europa para garantizar su propia seguridad frente a un entorno internacional cada vez más complejo.

El funcionario subrayó que las amenazas actuales se han intensificado y multiplicado, por lo que consideró fundamental avanzar en una mayor autonomía estratégica y en el fortalecimiento de las capacidades defensivas del continente.

Durante el homenaje recordó a los miles de soldados que perdieron la vida durante el Día D, destacando el sacrificio realizado por quienes participaron en la liberación de Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

Recuerdan legado del desembarco aliado

Las ceremonias conmemorativas también incluyeron la participación de representantes de distintos países aliados. Entre ellos estuvo el agregado de Defensa de Alemania en Francia, Markus Reinhardt, quien resaltó la importancia de la cooperación internacional para preservar la paz.

El diplomático señaló que la colaboración entre naciones sigue siendo un elemento fundamental para enfrentar los desafíos contemporáneos y mantener la estabilidad global.

El desembarco de Normandía, ocurrido el 6 de junio de 1944, es considerado la mayor operación anfibia de la historia. En aquella ofensiva participaron más de 132 mil soldados aliados apoyados por miles de embarcaciones, en una acción que resultó decisiva para la derrota de la Alemania nazi un año después.

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