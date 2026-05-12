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Internacional

EUA pide a México reforzar lucha antidrogas, pero reconoce apoyo

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció la 'colaboración sin precedentes' del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico

  • 12
  • Mayo
    2026

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció este martes la cooperación del gobierno mexicano en materia de seguridad y combate al narcotráfico, aunque dejó claro que Washington espera mayores acciones contra los cárteles de la droga.

Durante una audiencia celebrada este martes 12 de mayo en el Capitolio, el funcionario estadounidense reconoció la coordinación existente con la administración de Claudia Sheinbaum, aunque dejó claro que Estados Unidos busca una respuesta más contundente frente a las organizaciones criminales.

“En México hemos tenido una colaboración sin precedentes, y lo agradecemos. Llamamos a la Defensa y a la Marina a continuar, en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más”, declaró Hegseth.

El funcionario añadió que la expectativa del gobierno estadounidense es que México incremente su participación en el combate a los cárteles “para que nosotros no tengamos que hacerlo”.

Las declaraciones de Hegseth se suman a la presión que el presidente Donald Trump ha mantenido sobre México desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.

El combate al tráfico de fentanilo y el freno a las organizaciones criminales mexicanas se han convertido en una de las principales prioridades de la administración republicana, que incluso catalogó a varios cárteles como organizaciones terroristas.

La semana pasada, Trump volvió a asegurar que los grupos criminales mantienen control en diversas regiones del país.

“Tenemos un problema, porque los carteles gobiernan México, y nadie más. Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan”, afirmó durante un acto por el Día de la Madre en la Casa Blanca.

El mandatario también sostuvo que, aunque su gobierno ha reducido el tráfico marítimo de drogas en un 97%, los narcóticos continúan ingresando a territorio estadounidense por la frontera con México.

Las declaraciones ocurren en un momento delicado para la relación bilateral entre ambos países.

En abril pasado se reveló que agentes de la CIA participaron en un operativo antidrogas realizado en Chihuahua sin que existiera conocimiento previo del Gobierno federal mexicano, situación que generó tensión diplomática y cuestionamientos sobre la cooperación en materia de seguridad.

A ello se suma el proceso judicial abierto en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, señalado por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.

Mientras Washington exige mayores acciones contra el crimen organizado y el tráfico de fentanilo, el gobierno mexicano ha insistido en mantener la cooperación bajo principios de respeto a la soberanía nacional y coordinación entre ambos países.


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