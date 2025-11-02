Cerrar X
Internacional

Hegseth en Vietnam para fortalecer lazos de defensa

Pete Hegseth, estuvo en Vietnam este domingo, reafirmando una asociación construida sobre la sanación de las cicatrices de la Guerra de Vietnam

  • 02
  • Noviembre
    2025

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, estuvo en Vietnam este domingo, reafirmando una asociación construida sobre la sanación de las cicatrices de la Guerra de Vietnam en un viaje que pondrá a prueba si Washington puede dar seguridad a un socio vital pero cauteloso

Hegseth afirmó que abordar los legados de la guerra, que terminó hace 50 años en abril, "sigue siendo la base de nuestra relación de defensa y una prioridad principal para esta administración y el Departamento de Defensa".

La visita de Hegseth también marca 30 años de lazos diplomáticos entre los antiguos enemigos y dos años desde que elevaron sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral, el estatus diplomático más alto de Vietnam. Llegó a Hanói desde Kuala Lumpur, Malasia, donde asistió a una reunión de homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

La cooperación en temas de posguerra sigue siendo una base emocional y política de las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam. Desde la normalización de los lazos en 1995, los dos países han trabajado juntos para limpiar municiones sin detonar, recuperar restos de miembros del servicio desaparecidos y limpiar dioxina —el químico tóxico utilizado en el Agente Naranja— de antiguas bases aéreas estadounidenses que continúan afectando a las comunidades

Hubo preocupaciones sobre el futuro de estos esfuerzos cuando se recortó la financiación estadounidense para varios programas, manteniendo temporalmente algunos trabajos de limpieza antes de reanudarse.

El compromiso visible renovado con estos proyectos podría ayudar a estabilizar las relaciones y "crear espacio" para una mayor cooperación en defensa, explicó Nguyen Khac Giang, investigador visitante en el Programa de Estudios de Vietnam en el Instituto ISEAS–Yusof Ishak de Singapur

"La cooperación en el legado de la guerra es la base que permite vínculos de defensa más profundos", expresó. "Para Washington, demuestra responsabilidad a largo plazo y buena voluntad para resolver las consecuencias persistentes de la guerra. Para Hanói, proporciona una cobertura política esencial para expandir las relaciones con un antiguo adversario".

Giang señaló que la visita llega en un momento crucial. El jefe del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, visitó Corea del Norte a principios de octubre —el primer viaje de este tipo en casi dos décadas— mientras que informes sugieren que Hanói podría buscar la compra de 40 aviones de combate rusos Su-35. "Vietnam se está protegiendo contra las dudas sobre la fiabilidad de Estados Unidos en el Indo-Pacífico", comentó.

La Associated Press ha informado previamente que Moscú y Hanói han explorado formas de mantener transacciones financieras a pesar de las sanciones estadounidenses a Rusia por su invasión de Ucrania.

"La visita de Hegseth demuestra la profundización deliberada de los lazos de defensa de Vietnam con Estados Unidos, pero estrictamente en los términos de Hanói", manifestó Giang.


