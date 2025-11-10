Cerrar X
Petro acusa a senador de EUA de plan para encarcelarlo

Gustavo Petro acusó al senador republicano Bernie Moreno, de Ohio, de 'fraguar un plan' con autoridades de Estados Unidos para encarcelarlo

  • 10
  • Noviembre
    2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al senador republicano Bernie Moreno, de Ohio, de “fraguar un plan” con autoridades de Estados Unidos para encarcelarlo bajo falsas acusaciones de narcotráfico.

A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que Moreno busca “vengarse” por los debates que él promovió años atrás sobre presuntos casos de corrupción y lavado de activos vinculados a los hermanos del senador.

Petro aseguró que el objetivo del supuesto plan sería “hacerle pasar como narcotraficante”, pese a que, según defendió, no ha cometido ningún delito y ha dedicado su carrera a denunciar los nexos entre el poder político tradicional colombiano y el narcotráfico.

“Esto se volvió un problema de seguridad nacional”, advirtió el presidente, quien también lamentó que la izquierda colombiana haya sido víctima del narcotráfico aliado con sectores del poder político.

Petro concluyó señalando que “los mismos aliados del narco quieren reescribir la historia, pero el pueblo de Colombia no los dejará”.


