Trump recibe a Petro en la Casa Blanca tras meses de tensión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en un encuentro considerado decisivo para la relación bilateral, luego de meses de desencuentros, acusaciones y fuertes tensiones diplomáticas.

Petro llegó a la residencia presidencial alrededor de las 10:55 horas (local) a bordo de una camioneta del Servicio Secreto de Estados Unidos, con la bandera de Colombia visible.

La reunión se produce tras un año de confrontaciones públicas entre ambos mandatarios. Washington ha acusado en diversas ocasiones a Petro de vínculos con el narcotráfico, mientras que el presidente colombiano ha criticado con dureza la política exterior de Trump y sus acciones militares en la región.

A pesar de ello, funcionarios estadounidenses señalaron que el encuentro se enfocaría en la cooperación en seguridad regional y en los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico.

En días recientes, Trump sugirió que Petro mostró una actitud más conciliadora tras una llamada telefónica entre ambos líderes.

“Después de la incursión en Venezuela, se volvió muy amable. Cambió mucho su actitud”, comentó el mandatario estadounidense ante la prensa.

Como gesto previo a la reunión, el gobierno colombiano reanudó formalmente las deportaciones de ciudadanos colombianos y extraditó a Andrés Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, por delitos relacionados con el narcotráfico.

Un historial reciente de confrontación

Las tensiones entre ambos países se intensificaron tras la operación militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, acción que Petro calificó como un “secuestro”.

Trump incluso llegó a advertir que Colombia podría ser el siguiente objetivo.

En octubre pasado, la administración estadounidense anunció sanciones contra Petro, su familia y un miembro de su gabinete, las cuales tuvieron que ser levantadas temporalmente para permitir el viaje del mandatario colombiano a Washington.

Históricamente, Colombia ha sido uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la relación se ha deteriorado por las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de 120 muertos en ataques contra embarcaciones sospechosas.

Petro es el tercer mandatario latinoamericano recibido por Trump en la Casa Blanca durante su segundo mandato, después del salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Tras la reunión bilateral, se prevé que el presidente colombiano ofrezca una conferencia de prensa en la embajada de Colombia en Washington. Hasta el momento, se desconoce si el encuentro incluyó declaraciones conjuntas frente a las cámaras.





