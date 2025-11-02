Cerrar X
Internacional

Petro lamenta silencio en AL ante ataques de EUA a embarcaciones

Petro, expresó su preocupación por el silencio de algunos países de América Latina frente a los ataques de Estados Unidos contra narcolanchas

  • 02
  • Noviembre
    2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su preocupación por la falta de consenso y el silencio de algunos países de América Latina frente a los ataques de Estados Unidos contra narcolanchas, acciones que la ONU calificó como violaciones a los derechos humanos.

En declaraciones ofrecidas a la cadena Al Yazira, el mandatario colombiano condenó el uso de misiles contra embarcaciones con personas desarmadas, señalando que tales actos constituyen “ejecuciones extrajudiciales”, según el pronunciamiento de Naciones Unidas.

“Cuando se utiliza un misil contra una lancha con personas desarmadas, lo que se comete es una ejecución extrajudicial, como lo dijo la ONU”, reiteró Petro.

El presidente también lamentó la división regional ante estos hechos, reprochando que no exista una posición unificada en defensa del derecho internacional.

Criticó además que Estados Unidos justifique estos bombardeos como parte de su lucha antidrogas, al tiempo que acusa a Colombia y Venezuela de inacción frente al tráfico de estupefacientes.

Por su parte, Naciones Unidas enfatizó que no hay justificación legal para realizar este tipo de ataques y subrayó que, según la información disponible, “ninguno de los individuos en los barcos atacados representaba una amenaza inminente”.

El organismo internacional llamó a una investigación rápida, independiente y transparente sobre cada uno de los incidentes, con el objetivo de procesar y sancionar a los responsables de violaciones al derecho internacional humanitario.

Petro concluyó su mensaje reiterando su llamado a los gobiernos latinoamericanos para condenar colectivamente el uso desproporcionado de la fuerza y defender los principios de los derechos humanos y la soberanía regional.


