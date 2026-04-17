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Internacional

Gustavo Petro acusa que Ecuador 'deriva al fascismo'

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Ecuador “está pasando al fascismo” al denunciar presuntos actos de tortura

  • 17
  • Abril
    2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Ecuador “está pasando al fascismo” al denunciar presuntos actos de tortura y cuestionar el trato al exvicepresidente Jorge Glas, actualmente encarcelado.

A través de la red social X, Petro aseguró que en el país vecino se está “ilegalizando la oposición y criminalizando la política”, además de acusar que Glas estaría siendo sometido a condiciones inhumanas.

Denuncias de tortura

Las declaraciones del mandatario colombiano surgen tras reportes de la Organización Mundial Contra la Tortura, que alertan sobre presuntos abusos durante operativos militares en la provincia de Sucumbíos, incluyendo amenazas, hostigamientos y posibles actos de tortura contra población civil.

El gobierno de Ecuador, encabezado por Daniel Noboa, ha defendido estas acciones al señalar que forman parte de la lucha contra el crimen organizado en la frontera, incluso con operativos que han contado con apoyo internacional.

La polémica se da en medio de una creciente crisis diplomática entre ambos países. En los últimos meses se han registrado:

Imposición de aranceles por parte de Ecuador de hasta 100% a productos colombianos

  • Propuesta de Colombia de aplicar tarifas recíprocas
  • Suspensión de venta de energía hacia Ecuador
  • Aumento en costos de transporte de petróleo

El conflicto también ha escalado por el caso de Glas, condenado por corrupción en Ecuador, a quien Petro considera un “preso político” y al que incluso otorgó la nacionalidad colombiana.

Mientras Petro insiste en que se respeten los derechos del exvicepresidente y ha solicitado su entrega a Colombia, Noboa rechaza estas declaraciones y sostiene que representan una injerencia en la soberanía ecuatoriana.

El cruce de señalamientos refleja un deterioro en la relación bilateral que combina tensiones políticas, comerciales y de seguridad en la región.


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