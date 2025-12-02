Trump advierte ataques a países que trafiquen drogas a EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cualquier país que produzca o trafique droga hacia territorio estadounidense “está sujeto a ataques”, al insinuar que Colombia podría ser incluida en futuras operaciones militares antidroga, además de Venezuela.

Señalamientos directos a Colombia

Durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca, Trump afirmó haber recibido reportes sobre la producción de cocaína en Colombia y aseguró que todo país que envíe drogas a Estados Unidos puede ser objetivo de acciones militares.

El mandatario reiteró que los ataques terrestres contra cárteles que operan en Venezuela iniciarán “muy pronto”.

Los posibles ataques representarían la ampliación de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre ha destruido 21 embarcaciones sospechosas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de 82 tripulantes muertos, según el Pentágono.

Presión a Maduro y tensiones diplomáticas

Trump acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar el llamado Cártel de los Soles, catalogado por Washington como organización terrorista extranjera.

El extenso despliegue militar estadounidense en el Caribe ha elevado la tensión con Caracas, que denuncia injerencia y agresiones armadas.

Choque con el gobierno de Gustavo Petro

En octubre, Trump también lanzó duras críticas contra el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien acusó de ser “líder del narcotráfico” y suspendió ayuda antidroga por presunta inacción.

Petro ha rechazado las acusaciones, calificó a Trump de “grosero e ignorante” y denunció como injerencia el despliegue militar, así como ataques a embarcaciones cerca de costas colombianas.

Ante su Gabinete, Trump insistió en que Estados Unidos tiene derecho a actuar para defenderse de la “ola de drogas” enviada por cárteles extranjeros y justificó las operaciones militares como parte de esa estrategia.

