Planea Trump usar fuerza militar en Canal de Panamá y Groenlandia

El presidente electo Donald Trump señaló este martes que no descarta el uso de la fuerza militar para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia, ya que, según declaró, el control de ambos es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Hablando con reporteros menos de dos semanas antes de asumir el cargo y mientras una delegación de asesores y ayudantes — entre ellos su hijo Donald Trump Jr. — está en Groenlandia, Trump dejó abierta la posibilidad de usar el ejército estadounidense para tomar ambos territorios. La intención de Trump marca un rechazo a décadas de política estadounidense que ha priorizado la autodeterminación sobre la expansión territorial.

“No voy a comprometerme con eso”, respondió Trump cuando se le preguntó si descartaría el uso de la fuerza. “Podría ser que tengamos que hacer algo. El Canal de Panamá es vital para nuestro país”. El presidente electo añadió que “necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional”.

Groenlandia, que alberga una base militar estadounidense de gran tamaño, es un territorio autónomo de Dinamarca, un viejo aliado de Estados Unidos y miembro fundador de la OTAN. Trump puso en duda la legitimidad de la reclamación de Dinamarca sobre Groenlandia.

El Canal de Panamá ha sido controlado únicamente por el país homónimo durante más de 25 años. Estados Unidos devolvió la Zona del Canal de Panamá al país en 1979 y terminó su asociación conjunta en el control del paso estratégico en 1999.

🇺🇸 | URGENTE: Reportero: ¿Puede usted asegurar al mundo que, mientras intenta obtener el control de Groenlandia y el Canal de Panamá, no va a utilizar la coerción militar o económica?



Trump: "No... No puedo asegurarle nada de eso".

pic.twitter.com/oN9m1zReWG