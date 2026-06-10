Plantea embajador de EUA reforzar seguridad con México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que ambos gobiernos buscan fortalecer y profundizar la cooperación en materia de seguridad mediante una coordinación más estrecha y una colaboración directa entre autoridades de los dos países.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el diplomático destacó que la reunión bilateral realizada el pasado viernes refleja el compromiso del presidente estadounidense, Donald Trump, y de la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar en acuerdos que generen resultados concretos.

“Seguimos construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas”, señaló Johnson al referirse a la relación entre ambos gobiernos.

Looking forward to deepening U.S.-Mexico security cooperation through closer coordination and direct collaboration with our Mexican counterparts. Friday’s meeting reflects the commitment of @POTUS @realDonaldTrump and President @Claudiashein to deliver real results for our… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 10, 2026

Destaca resultados en combate al narcotráfico

Johnson respaldó la cooperación bilateral con cifras relacionadas con el combate al tráfico de drogas.

Según expuso, hacia finales de 2025 las muertes por sobredosis en Estados Unidos registraron una reducción de 35%, mientras que las incautaciones de droga en la frontera disminuyeron 50%.

Al mismo tiempo, destacó que las autoridades mexicanas han incrementado los decomisos de sustancias ilícitas como parte de los esfuerzos conjuntos para combatir a las organizaciones criminales.

Seguridad, migración y comercio en la agenda

Sostuvo que la coordinación entre México y Estados Unidos continuará en temas prioritarios para ambas administraciones.

Además de la seguridad, la agenda bilateral contempla asuntos relacionados con migración, desarrollo económico y cooperación comercial, áreas en las que funcionarios de ambos países han reiterado su intención de mantener abiertos los canales de comunicación.

Comentarios