Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ronald_jhonson_mexico_e43326e612
Internacional

Plantea embajador de EUA reforzar seguridad con México

Ronald Johnson, aseguró que ambos países buscan profundizar la cooperación en materia de seguridad mediante una coordinación más estrecha entre autoridades

  • 10
  • Junio
    2026

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que ambos gobiernos buscan fortalecer y profundizar la cooperación en materia de seguridad mediante una coordinación más estrecha y una colaboración directa entre autoridades de los dos países.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el diplomático destacó que la reunión bilateral realizada el pasado viernes refleja el compromiso del presidente estadounidense, Donald Trump, y de la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar en acuerdos que generen resultados concretos.

“Seguimos construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas”, señaló Johnson al referirse a la relación entre ambos gobiernos.

Destaca resultados en combate al narcotráfico

Johnson respaldó la cooperación bilateral con cifras relacionadas con el combate al tráfico de drogas.

Según expuso, hacia finales de 2025 las muertes por sobredosis en Estados Unidos registraron una reducción de 35%, mientras que las incautaciones de droga en la frontera disminuyeron 50%.

Al mismo tiempo, destacó que las autoridades mexicanas han incrementado los decomisos de sustancias ilícitas como parte de los esfuerzos conjuntos para combatir a las organizaciones criminales.

Seguridad, migración y comercio en la agenda

Sostuvo que la coordinación entre México y Estados Unidos continuará en temas prioritarios para ambas administraciones.

Además de la seguridad, la agenda bilateral contempla asuntos relacionados con migración, desarrollo económico y cooperación comercial, áreas en las que funcionarios de ambos países han reiterado su intención de mantener abiertos los canales de comunicación.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

india_condena_ataque_contra_buque_en_oman_1e58bed39b
Irán acusa a EUA de robo a mano armada y piratería contra buques
AP_26121012183066_077ffc9a1b
'Ya se tiene un acuerdo con Irán y se firmará pronto', dice Trump
AP_26162688913946_927082ec34
Estados Unidos realiza sanción sobre sector petrolero de Cuba
publicidad

Últimas Noticias

6074c596_0e6c_4754_861c_15652f3862cd_a817b92e90
Tormenta provoca inundaciones de colonias en Saltillo
escena_kenia_os_alejandro_speitzer_86a46bfec0
Kenia Os y Alejandro Speitzer avivan rumores en partido de México
ftyaey_9f81d8735f
Sin festejos masivos en Saltillo tras el triunfo de México
publicidad

Más Vistas

nl_fraude_sampetrinos_2d5ef31866
Acusan de fraude millonario a padre e hijo sampetrinos
escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
Monterrey_lluvia_archivo_79944d47e7
Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana
publicidad
×