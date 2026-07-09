Propone PRI reforzar supervisión para evitar accidentes en obras

El diputado Héctor Morales plantea homologar obligaciones para responsables de obra y profesionistas, con el fin de elevar la seguridad en las construcciones

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en las construcciones y prevenir accidentes laborales, el diputado local del PRI, Héctor Morales Rivera, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para establecer un catálogo de obligaciones aplicables a los directores responsables de obra y a los profesionistas encargados de los proyectos.

El legislador señaló que la propuesta busca elevar los estándares de supervisión y responsabilidad técnica en las obras que se desarrollan en Nuevo León, estableciendo criterios mínimos que sean obligatorios en todo el estado.

Plantea homologar criterios de supervisión

Morales Rivera explicó que actualmente las funciones y responsabilidades de los directores responsables de obra están reguladas principalmente por los reglamentos municipales de construcción, lo que genera diferencias entre municipios respecto a los alcances de sus obligaciones.

“Lo que proponemos no es quitar facultades a los municipios, sino establecer un piso mínimo común para todo el Estado, que dé certeza jurídica y garantice que exista un estándar uniforme de responsabilidad técnica en cualquier municipio”, afirmó.

La iniciativa contempla la incorporación del artículo 355 Bis a la legislación estatal para definir responsabilidades orientadas a garantizar la seguridad de las personas, proteger el patrimonio y contribuir al adecuado ordenamiento urbano.

Incluye nuevas obligaciones para responsables de obra

Entre las medidas propuestas se encuentra la obligación de dirigir y supervisar la ejecución de las obras conforme al proyecto autorizado, vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad para los trabajadores y para quienes transitan por la vía pública, así como mantener una bitácora de obra actualizada.

Además, plantea que los responsables informen a las autoridades sobre cualquier irregularidad o situación de riesgo, entreguen al propietario la documentación técnica correspondiente al concluir los trabajos y, cuando sea necesario, proporcionen los manuales de operación y mantenimiento de la obra.

Busca prevenir accidentes en obras de construcción

El diputado advirtió que el crecimiento de la industria de la construcción en Nuevo León, impulsado por proyectos de infraestructura pública, desarrollo industrial y vivienda, hace necesario fortalecer el marco legal para garantizar mayores condiciones de seguridad.

En ese contexto, señaló que recientes incidentes registrados durante la construcción de la Línea 6 del Metro evidencian la importancia de reforzar las medidas de supervisión y prevención de riesgos en las obras.

“La construcción es una de las actividades que más impulsa el crecimiento económico en la entidad, pero también exige mayor responsabilidad. Cada obra debe realizarse con apego a la ley y bajo la supervisión de profesionales que respondan por la seguridad de quienes trabajan en ella y de las familias que habitan o transitan en su entorno”, expresó Morales Rivera.

La iniciativa fue presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado y será turnada a comisiones para su análisis y eventual discusión legislativa.