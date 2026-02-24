Podcast
Coahuila

Ferrocarrileros buscan participar en tren que pasará Coahuila

Víctor Flores plantea diálogo con autoridades para asegurar empleos y derechos laborales de trabajadores sindicalizados ante el proyecto ferroviario

  • 24
  • Febrero
    2026

El dirigente nacional del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores Morales, se pronunció sobre el proyecto del tren que cruzará por Coahuila y el papel que podrían desempeñar los trabajadores sindicalizados ante su puesta en marcha. El líder gremial señaló que existe interés en conocer a fondo los alcances de la obra y las oportunidades laborales que podría generar para el sector.

Flores Morales explicó que uno de los principales temas es garantizar que los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana tengan participación en las labores relacionadas con la operación y mantenimiento del nuevo servicio ferroviario.

Subrayó que la prioridad será defender los derechos laborales y buscar condiciones favorables para los agremiados ante la llegada de nuevos proyectos de infraestructura.

El líder sindical adelantó que en los próximos días visitará la capital de Coahuila para sostener reuniones y gestionar posibles beneficios para los trabajadores del ferrocarril en México. Indicó que el objetivo será establecer diálogo con autoridades y representantes del sector para asegurar que el desarrollo ferroviario también se traduzca en estabilidad y oportunidades para la base trabajadora.


Etiquetas:
