Venezuela abrirá inversiones privadas en el sector eléctrico

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión una reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, con la que el gobierno pretende permitir una mayor participación de capital privado y mixto en un sector que enfrenta una profunda crisis de infraestructura y generación de energía.

Durante el debate parlamentario, el diputado Orlando Miranda señaló que el sistema eléctrico venezolano ha mostrado limitaciones estructurales y financieras que dificultan atender la demanda nacional. Entre los problemas expuestos se encuentran plantas termoeléctricas fuera de operación debido a la falta de refacciones y equipos especializados.

Proponen esquema de capital mixto y privado

La iniciativa fue presentada por la presidenta interina Delcy Rodríguez y plantea la posibilidad de desarrollar actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía mediante empresas estatales, mixtas y privadas, aunque bajo mecanismos de supervisión gubernamental.

Según explicó Miranda, la propuesta contempla un modelo de concesiones con controles públicos y responsabilidades civiles y penales para los operadores. Además, las empresas distribuidoras quedarían obligadas a compensar económicamente a los usuarios en caso de daños ocasionados por apagones o fallas en la calidad del servicio.

El legislador aseguró que la reforma busca generar condiciones que permitan atraer inversión para modernizar la infraestructura eléctrica y reducir la dependencia de la Central Hidroeléctrica de Guri, actualmente uno de los principales pilares del suministro energético nacional.

Debate sobre transparencia y descentralización

Durante la discusión, el diputado opositor Ezio Angelini pidió que la reforma incluya mecanismos de descentralización y una revisión sobre el manejo histórico de los recursos destinados al sector eléctrico.

Angelini sostuvo que la corrupción también ha sido un factor determinante en el deterioro del sistema y propuso realizar auditorías para esclarecer el destino de las inversiones realizadas durante años en materia energética.

El legislador afirmó que en 2019 Venezuela producía alrededor de 20 mil megavatios y consumía cerca de 12 mil, mientras que actualmente la generación ronda los 12 mil megavatios frente a una demanda aproximada de 14 mil, lo que explicaría los constantes cortes de energía registrados en diversas regiones del país.

La reforma aún debe ser aprobada definitivamente

La iniciativa deberá pasar ahora por un periodo de consulta pública y posteriormente por una segunda discusión legislativa antes de convertirse en ley. De concretarse, representaría uno de los cambios más importantes en el sector eléctrico venezolano en casi dos décadas de control predominantemente estatal.

La propuesta forma parte de una serie de reformas impulsadas por el gobierno venezolano durante 2026 para ampliar la participación de inversión privada y extranjera en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y energía eléctrica.

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