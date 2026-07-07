Estos cambios suscitaron críticas de abogados de derechos humanos, grupos de la sociedad civil y políticos de la oposición

Inicio / Internacional / Presidente de Zimbabue amplía su mandato al retrasar elecciones

El presidente de Zimbabue promulgó diversas leyes en donde se aplazan las siguientes elecciones y se amplía su permanencia al cargo.

Emmerson Mnangagwa, ya uno de los líderes en funciones de mayor edad del mundo con 83 años, se comprometió previamente a dejar el cargo cuando concluya su segundo y último mandato en 2028.

Sin embargo, el partido ZANU-PF impulsó las legislaciones en el Parlamento, por lo que convierte a Zimbabue en el país africano más reciente en modificar su Constitución de una forma que permite que un presidente permanezca más tiempo en el poder.

Con esto, se aplaza dos años la próxima elección, lo que en la práctica extiende el mandato de Mnangagwa hasta 2030.

Legislaciones eliminan la votación pública y amplían mandatos en Zimbabue

La Constitución revisada también elimina la votación pública en las elecciones presidenciales, con lo que los legisladores serán responsables de elegir al presidente, y amplía los mandatos del presidente y de los diputados de cinco años a siete.

Estos cambios suscitaron críticas de abogados de derechos humanos, grupos de la sociedad civil, políticos de la oposición y algunos veteranos de la guerra de liberación de Zimbabue en la década de 1970.

Los partidarios de las enmiendas argumentaron que el Parlamento tenía autoridad para aprobar los cambios porque el límite constitucional de dos mandatos se mantiene sin cambios, aunque ahora cada mandato sería más largo.

Dichas enmiendas profundizaron las tensiones políticas en la nación africana de unos 15 millones de habitantes.

En los últimos meses, la policía ha prohibido reuniones públicas, ha arrestado y detenido a algunos críticos de las reformas, mientras que otros han denunciado acoso e intimidación.