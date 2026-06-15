Prevén que acuerdo entre EUA e Irán se firme el fin de semana

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, aseguró que Estados Unidos e Irán se encuentran en la etapa final para formalizar un acuerdo que ponga fin al conflicto que ambas naciones mantienen desde febrero pasado y señaló que la firma podría concretarse durante este fin de semana en la ciudad de Ginebra.

Aunque en un principio trascendió que el acto podría realizarse el viernes, el mandatario suizo pidió cautela respecto a los tiempos y afirmó que aún se afinan detalles sobre las delegaciones que participarán y el nivel de representación de cada país.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en el aeropuerto de Ginebra, Parmelin explicó que la elección de la ciudad responde a la voluntad de las partes involucradas y de Pakistán, país que ha desempeñado un papel clave como facilitador de las negociaciones.

Indicó que en las próximas horas se conocerán más detalles sobre la ceremonia y los representantes que acudirán para formalizar el acuerdo.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto realizado por Suiza, Pakistán y Qatar para acercar posiciones entre Washington y Teherán y abrir una vía de solución al conflicto.

El acuerdo incluiría la reapertura de Ormuz

Uno de los puntos más relevantes del entendimiento sería la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

La reactivación del tránsito por esta zona permitiría restablecer las exportaciones de petróleo y gas procedentes de los países del Golfo Pérsico, además de facilitar el flujo de mercancías hacia distintos mercados internacionales.

Parmelin sostuvo que el acuerdo representa una noticia esperada por la comunidad internacional debido al impacto económico y geopolítico que ha generado el conflicto.

El presidente recordó que Suiza mantiene desde 1980 el papel de "potencia protectora" entre Estados Unidos e Irán, función que le ha permitido actuar como canal diplomático entre ambos países pese a la ausencia de relaciones formales.

Esa experiencia, afirmó, también influyó para que Ginebra fuera seleccionada como sede de la firma.

Además, señaló que Suiza podría participar posteriormente en los mecanismos de seguimiento y aplicación de los compromisos que surjan del acuerdo.

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