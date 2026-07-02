Prevén alta actividad ciclónica y sísmica en zonas inusuales

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo en entrevista que existe un pronóstico de conformación de ciclones en el Golfo de México, resaltando que, para el Atlántico, se estiman entre 13 y 17 ciclones, mientras que para el Pacífico se podrían presentar hasta 21 fenómenos meteorológicos, aunque no todos impactan, pero el protocolo se establece en coordinación con todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“Identificando riesgos, identificando zonas para poder salvaguardar la vida, identificando también todos estos pronósticos y actuando, teniendo reservas estratégicas adelantándonos a los hechos. En realidad, es una reunión preventiva y de preparación para toda esta temporada que se espera, pues muy activa en el pacífico o más en el pacífico que en el golfo”, señaló.

Alertan sobre actividad sísmica en zonas consideradas no sísmicas

La funcionaria federal resaltó el tema de los movimientos telúricos que se están registrando en estados considerados como zonas no sísmicas, sin embargo, se están presentando, incluyendo a Tamaulipas, que de enero a la fecha ha registrado 12 movimientos telúricos imperceptibles, sin embargo, este fenómeno enciende las alertas.