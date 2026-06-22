Prevén reactivar Tren Interoceánico para pasajeros en 2027

Claudia Sheinbaum informó que el Tren Interoceánico podría iniciar operaciones de pasajeros a principios de 2027, una vez que concluyan diversas obras

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec podría comenzar a operar con servicio de pasajeros a principios de 2027, adelantó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el Gobierno federal trabaja en una serie de mejoras técnicas y de infraestructura para garantizar la seguridad de la ruta.

Explicó que actualmente se desarrollan diversos proyectos que permitirán poner en marcha el servicio para usuarios, además de atender las recomendaciones surgidas tras el accidente ferroviario ocurrido en Oaxaca a finales de 2025.

“El Interoceánico, nosotros esperamos que a principios del próximo año ya pueda tener el servicio de pasajeros, derivado de varias acciones que se están realizando”, señaló.

Modificarán tramo con curvas peligrosas

Uno de los proyectos prioritarios consiste en construir una nueva vía ferroviaria en las inmediaciones de Salina Cruz, Oaxaca, donde actualmente existe un tramo con curvas pronunciadas que complica la operación del tren.

Sheinbaum explicó que la nueva infraestructura permitirá mejorar la velocidad y seguridad de los recorridos.

“Estamos trabajando para que en una zona de curvas muy pronunciadas, que está llegando a Salina Cruz, ya en la costa, podamos hacer una nueva vía que evite estas curvas pronunciadas”, indicó.

Detalló que para concretar la obra será necesario avanzar en la obtención de derechos de vía y mantener coordinación con comunidades de Oaxaca.

“Nada más que ahí hay que hablar para conseguir los derechos de vía y todo lo que tiene que haber en coordinación con las comunidades de Oaxaca para que pueda desarrollarse esta alternativa del tren”, explicó.

Cabe señalar que dicha reactivación del servicio de pasajeros ocurre después del accidente registrado en diciembre pasado entre las estaciones Ixtepec y Chivela, en Oaxaca, donde un convoy descarriló y dejó 13 personas fallecidas y cerca de un centenar de lesionados.

Ante ello, la jefa del Ejecutivo informó que ya existen recomendaciones técnicas derivadas de las investigaciones y que serán presentadas públicamente en los próximos días.

“Se están revisando con la Agencia de Trenes y la Secretaría de Marina, particularmente en el caso del Interoceánico, y las vamos a dar a conocer aquí también y se van a hacer públicas”, afirmó.

Precisó que dichas medidas forman parte de los requisitos para garantizar que el transporte de pasajeros opere bajo estándares internacionales de seguridad.

Proyecto ferroviario seguirá ampliándose

Recordó que el Gobierno federal ya trabaja en el proyecto ejecutivo para modificar el trazo ferroviario en la zona donde ocurrió el accidente, una obra que requerirá inversiones adicionales y negociaciones con propietarios y comunidades.

Mientras avanzan los trabajos, el Tren Interoceánico continuará operando en el traslado de carga comercial, actividad que actualmente constituye su principal función logística.

Sostuvo que la meta es que el servicio de pasajeros entre en operación con todas las medidas de seguridad necesarias y con mejoras estructurales que permitan ofrecer recorridos más eficientes en uno de los proyectos estratégicos del sur-sureste del país.