El príncipe Enrique testifica contra el Daily Mail en Londres

El príncipe Enrique compareció este miércoles ante un tribunal para rendir testimonio en la ronda final de su batalla legal contra la editorial del Daily Mail, en un caso que enfrenta a figuras públicas con los tabloides británicos.

El duque de Sussex afirmó que la cobertura del diario y de su periódico dominical hermano lo afectó profundamente desde una edad temprana.

“Paranoico más allá de lo creíble”

En su extenso testimonio, Enrique aseguró que se sintió angustiado y perturbado por la constante intrusión en su vida privada, lo que lo llevó a sentirse “paranoico más allá de lo creíble”.

El príncipe es uno de los siete demandantes, entre ellos el músico Elton John y la actriz Elizabeth Hurley, que acusan a Associated Newspapers Ltd. de un “uso claro, sistemático y sostenido de recopilación de información ilegal” a lo largo de dos décadas.

La defensa rechaza las acusaciones

El abogado defensor, Antony White, inició de inmediato el interrogatorio a Enrique basándose en su evidencia escrita.

La empresa editorial ha negado de forma contundente las acusaciones y sostiene que, durante el juicio de nueve semanas, los testigos de los periódicos identificarán a sus fuentes.

Un testimonio poco común en la realeza

Enrique vestía un traje oscuro al subir al estrado y sostuvo una pequeña Biblia con la mano derecha mientras juraba decir “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”.

El duque señaló que prefiere ser llamado simplemente príncipe Enrique.

Esta es la segunda vez que testifica en un tribunal, tras romper con la tradición de la Casa de Windsor en 2023, cuando se convirtió en el primer miembro de alto rango de la realeza británica en más de un siglo en declarar ante la justicia, en un caso similar contra la editorial del Daily Mirror.

