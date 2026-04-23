Tiran líquido rojo sobre príncipe heredero de Irán en Alemania

Durante una visita en Alemania, el príncipe heredero de Irán, Reza Pahlaví, sufrió un momento incómodo cuando un hombre arrojó tinta roja mientras caminaba por Berlín después de ofrecer una rueda de prensa.

Un hombre se acercó a la comitiva del hijo del sha, rodeado en ese momento de agentes de seguridad y de fotógrafos, le arrojó este líquido, por lo que fue inmediatamente inmovilizado por los guardias, que posteriormente le entregaron a la policía.

A través de un comunicado se dio a conocer el hecho por parte de los policías.

"Un invitado de la Conferencia de Prensa Federal fue ensuciado delante del edificio con un líquido rojo, a primera vista zumo de tomate. Nuestras fuerzas detuvieron a continuación a un hombre al que se están aplicando medidas policiales. El invitado no resultó herido"

En la acera de enfrente, entretanto, un grupo de partidarios de Pahlaví que portaban banderas del antiguo régimen imperial coreaban consignas en su apoyo.

En una explanada cerca del Parlamento alemán, decenas de personas a favor del restablecimiento de la monarquía y de la dinastía Pahlaví portaban banderas estadounidenses, israelíes y la imperial iraní con el león y el sol, utilizada por la oposición.

En otra parte del centro de Berlín, en la cercana Puerta de Brandeburgo, manifestantes se pronunciaban en contra del heredero, al afirmar que "un genocidio no justifica otro".

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