Promocionan Cuentas Trump, pero familias aún esperan los fondos

El mandatario planea hablar el miércoles en una escuela secundaria de Georgia para promover las cuentas de inversión, que ofrecen 1.000 dólares de capital

El presidente estadounidense Donald Trump afirma que las Cuentas Trump podrían sacar a los niños de la pobreza y dar a más estadounidenses la oportunidad de beneficiarse de las inversiones en el mercado bursátil. Algunos padres dicen que aún están en espera del dinero.

El mandatario planea hablar el miércoles en una escuela secundaria de Georgia para promover las cuentas de inversión, que ofrecen 1.000 dólares de capital semilla a cada niño nacido durante su segundo mandato.

Las cuentas se activaron el 4 de julio, dos días antes de que Trump hiciera sonar las campanas de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York y del Nasdaq desde el Despacho Oval.

Las cuentas con ventajas fiscales, creadas el año pasado mediante el emblemático proyecto de ley de Trump de recortes de impuestos y del gasto, pueden abrirse para cualquier menor de 18 años.

El Departamento del Tesoro presume que hay 6,5 millones de inscripciones en las Cuentas Trump, de las cuales 1,5 millones son elegibles para el capital semilla de 1.000 dólares para bebés nacidos entre 2025 y 2028. La mayoría de esas familias recibe sus 1.000 dólares en uno o dos días, indicó el Departamento del Tesoro.

Los promotores del programa sostienen que es una oportunidad para que más estadounidenses tengan participación en el mercado bursátil.

Esperan que esto frene la creciente popularidad de los socialistas democráticos, que buscan aumentar los impuestos a las corporaciones y a las personas adineradas para aliviar el costo de cosas como los alimentos y la atención médica para los estadounidenses de bajos ingresos y de clase media.

Una vez que se configuran las Cuentas Trump, padres, familiares, amigos y empleadores pueden aportar a ellas. Algunos multimillonarios también han prometido contribuciones filantrópicas.

El dinero se entrega a firmas privadas que lo invierten en fondos indexados, un tipo de fondo mutuo que sigue el desempeño del mercado bursátil.

No se puede acceder al dinero hasta que el niño cumpla 18 años, y solo para fines específicos, como ir a la escuela, abrir un negocio o comprar una vivienda.