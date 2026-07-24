Internacional Inicio / Internacional / Propone Trump aplicar aranceles a lechugas mexicanas Propone Trump aplicar aranceles a lechugas mexicanas El presidente de Estados Unidos vinculó los vegetales importados con el brote de "diarrea explosiva" que castiga la unión americana Por Carlos Nava | 24 Julio 2026

El presidente Donald Trump amenazó con imponer un “gran arancel” a México a raíz de un brote de ciclosporiasis —infección parasitaria que provoca severos cuadros gastrointestinales— vinculado preliminarmente con lechuga importada, la cual ya ha afectado a nueve estados de la Unión Americana. “Creo que vamos a imponer un gran arancel a México debido a la lechuga”, respondió Trump entre bromas al ser cuestionado por periodistas en la Casa Blanca. Durante el encuentro, el mandatario también sugirió con el mismo tono aplicar aranceles a Canadá por el humo de los incendios forestales que han deteriorado la calidad del aire estadounidense, incluso en el marco del Mundial de Fútbol 2026. “¿Qué prefieres, la lechuga o el humo? Creo que yo prefiero el humo”, ironizó.

Alerta sanitaria en EUA

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se contabilizan cerca de 11 mil 573 casos posibles de ciclosporiasis.

La afección se ha detectado en entidades como Illinois, Kansas, Oklahoma, Pensilvania, Indiana, Kentucky, Virginia Occidental y Michigan, siendo este último el más golpeado con más de 7,600 contagios.

La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) vinculó inicialmente el origen del parásito Cyclospora a lechuga iceberg cultivada en Guanajuato y distribuida por la empresa Taylor Farms a cadenas como Taco Bell, establecimiento que ya enfrenta demandas legales.

No obstante, las autoridades estadounidenses también investigan cilantro y perejil en Carolina del Norte como posibles fuentes.

México responde e investiga

Por parte de la representación mexicana, la Secretaría de Salud informó que los análisis practicados en la planta de Taylor Farms en territorio nacional resultaron negativos.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su conferencia matutina que las autoridades sanitarias locales realizan un estudio epidemiológico riguroso para esclarecer los hechos, señalando inconsistencias en las versiones preliminares de la agencia estadounidense.