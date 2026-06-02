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Finanzas

EUA propone aranceles del 25% a Brasil pese a superávit comercial

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, manifestó que siguen teniendo diferencias sustanciales pese a reuniones positivas

  • 02
  • Junio
    2026

El Gobierno de Estados Unidos propuso este martes aranceles de hasta el 25% a las importaciones de Brasil pese al superávit comercial, tras acusarlos de  incurrir en prácticas comerciales “irrazonables”.

Este anuncio se produjo al recibir, después de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que acusó a Brasil de una aplicación laxa de las normas anticorrupción y de imponer aranceles propios injustos.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, manifestó que junto con el presidente Donald Trump se mantuvieron reuniones constructivas con los funcionarios brasileños; siguen teniendo diferencias sustanciales.

Ante esto, el presidente Lula da Silva recibió la decisión “con indignación”, por lo que culpó al hijo de su rival Jair Bolsonaro de la decisión.

"Estos hijos de Bolsonaro pueden ser peores que él. En realidad son unos vendidos de nuestro país, fueron allí a pedirle a una nación extranjera que se entrometa en los asuntos brasileños", expresó Lula.

Lula da Silva culpa al expresidente Jair Bolsonaro por sanciones estadounidenses

El año pasado, Trump había impuesto a Brasil un arancel del 50%, principalmente para protestar por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro por intentar revertir su derrota electoral en 2022. Su relación con Lula pareció haber mejorado a principios de mayo, cuando el brasileño visitó la Casa Blanca.

Lula citó otras razones para la propuesta de arancel punitivo. Por primera vez, nombró a un funcionario estadounidense como un obstáculo para sus relaciones con Trump y una vez más amenazó con tomar represalias.

“Hablé con el presidente Trump durante tres horas, y ese tipo Marco Rubio, el jefe del Departamento de Estado, es anti-latinoamericano. 

Es un enemigo mortal de Cuba, un enemigo mortal de muchos países latinoamericanos. Ya le dije a Trump que a él no le gusta Brasil".

El gobierno de Brasil dijo en un comunicado que su diálogo con sus contrapartes estadounidenses, que incluye la “participación personal de los presidentes Lula y Trump”, está siendo “sabotajeado por meros asuntos electorales y familiares” de los Bolsonaro.

Sin embargo, los aranceles de la Sección 301 superaron impugnaciones legales, y es probable que la administración utilice esa facultad para imponer otros aranceles y recuperar parte de los ingresos fiscales perdidos cuando la Corte Suprema rechazó los aranceles basados ​​en la IEEPA.

El desequilibrio comercial en servicios es más pronunciado a favor de Estados Unidos, con exportaciones de servicios en 2024 que alcanzaron 29,600 millones de dólares, cuatro veces las exportaciones brasileñas de servicios.

 

 


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