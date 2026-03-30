Trump plantea controlar petróleo de Irán en plena escalada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de tomar el control del petróleo de Irán e incluso apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, en medio del conflicto en Medio Oriente.

En declaraciones al diario Financial Times, el mandatario estadounidense señaló que su preferencia sería asumir el control de los recursos energéticos iraníes, aunque reconoció que una operación de este tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno.

De acuerdo con reportes, Estados Unidos mantiene más de 50 mil efectivos desplegados en la región, cifra superior a los niveles habituales, en el contexto del conflicto.

En paralelo, el precio del petróleo Brent se ubicó alrededor de los 115 dólares por barril, reflejando la incertidumbre en el Golfo Pérsico y la falta de señales de distensión. Se trata de su nivel más alto desde julio de 2022.

La tensión continúa en distintos frentes. La ONU confirmó la muerte de un integrante de sus fuerzas de paz en Líbano tras un ataque de origen desconocido.

Asimismo, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron la interceptación de drones lanzados desde Yemen, en un contexto de escalada regional.

El conflicto también ha impactado instalaciones clave en Irán. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que una planta de producción de agua pesada en el noreste del país sufrió daños graves tras un bombardeo.

Además, se reportaron afectaciones en el suministro eléctrico en Teherán, así como ataques a instalaciones energéticas en la región, incluyendo una planta en Kuwait que dejó una víctima mortal.

En medio de la escalada, Pakistán anunció que busca organizar en los próximos días un diálogo entre Estados Unidos e Irán para intentar avanzar hacia una solución al conflicto.

La iniciativa cuenta con el respaldo de países como Arabia Saudí, Turquía y Egipto, aunque hasta el momento no se han reportado avances concretos.

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