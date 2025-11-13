Protestas dejan 16 muertos y 800 arrestados en Camerún

Autoridades informaron que hasta este lunes, 800 personas fueron arrestadas y 16 perdieron la vida en las protestas efectuadas contra la victoria electoral del presidente de Camerún, Paul Biya.

El ministro del Interior, Paul Atanga Nji, indicó que las fuerzas de seguridad asesinaron a 13 manifestantes en el centro económico de Douala y a otros tres en la Región Norte. Sin embargo, figuras de la oposición estiman el número de muertos ronda entre los 55 fallecidos.

Las protestas estallaron en bastiones clave de la oposición, después de que se anunciaran los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 12 de octubre.

Paul Biya, de 92 años, quien es el presidente más anciano del mundo, ganó las elecciones y aseguró su octavo mandato. Según resultados oficiales, dichos resultados fueron impugnados por la oposición, incluido el rival presidencial Issa Tchiroma Bakary, quien afirma haber ganado las elecciones y ha llamado a los cameruneses a rechazar el resultado oficial.

Biya ha estado en el poder desde 1982, casi la mitad de su vida, lo que lo convierte en el segundo presidente de Camerún desde la independencia de Francia en 1960.

