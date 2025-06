Protestas en Venecia obligan a Bezos a cambiar sus planes de boda

El multimillonario Jeff Bezos y Lauren Sánchez han tenido que modificar uno de los lugares de su boda en Venecia, prevista para el 26 al 28 de junio de 2025, debido a protestas locales y tensiones globales, según reportes.

Originalmente, una gran fiesta estaba planeada en la Scuola Grande della Misericordia, pero se trasladó al área del Arsenale, considerada más fácil de controlar ante las manifestaciones del grupo "No Space for Bezos", que critica el impacto del evento en la ciudad.

Además, el yate Koru, inicialmente destinado a atracar en Venecia, permanecerá en aguas croatas por seguridad, y la pareja planea llegar en helicóptero al Lido y luego usar taxis acuáticos.

El lugar principal de la ceremonia sería San Giorgio Maggiore, en un anfiteatro gestionado por la Fundación Cini.

¿A que se debieron las manifestaciones?

Bezos y Sánchez se vieron obligados a cambiar el lugar de una de las principales fiestas de su boda en Venecia, debido a una combinación de protestas ciudadanas y preocupaciones de seguridad.

Una de ellas fue el movimiento local llamado "No Space for Bezos" , liderado por grupos como el centro social Laboratorio Morion y apoyado por asociaciones como la Asamblea Social por la Vivienda, Extinction Rebellion y No Grandi Navi, que critica la boda por considerarla un símbolo de la privatización y el uso de Venecia como un "escaparate de lujo" para multimillonarios.

Asimismos, los venecianos están frustrados por el impacto del turismo masivo y la despoblación de la ciudad, y ven el evento como una muestra de arrogancia y explotación de su ciudad.

Los manifestantes han amenazado con bloquear canales y accesos, utilizando pancartas con lemas como "Ci butteremo nei canali se necessario" (Los tiraremos a los canales si es necesario) y han colgado carteles en lugares emblemáticos como el puente de Rialto y la basílica de San Giorgio Maggiore.

Además, la boda, que espera congregar a unas 200 figuras destacadas del ámbito empresarial, político y del entretenimiento (como Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey y Kim Kardashian), ha generado preocupaciones sobre la seguridad debido a la magnitud del evento y las protestas previstas.

La Scuola Grande della Misericordia, ubicada en el centro histórico de Venecia, es un lugar vulnerable a interrupciones, ya que los activistas planeaban bloquear accesos con botes inflables y barreras humanas.

Comentarios